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Timing da cocção: a técnica que integra camarão e massa no molho de cogumelos

Receitas

A reunião de camarão e cogumelos em uma única panela, unidos por um molho cremoso, transforma um jantar simples em algo mais expressivo. A base é o tagliatelle, que, por sua textura levemente rugosa, segura bem os ingredientes. O segredo do preparo não está na complexidade, mas no timing: o camarão recebe uma cocção breve para manter a suculência, enquanto a massa é cozida al dente para terminar de amaciar dentro do molho, absorvendo os sabores. Para quatro porções, a receita utiliza 400 g de tagliatelle, 400 g de camarão limpo (pode ser congelado), 250 g de champignons frescos, 250 ml de creme de leite (30% de gordura), 50 g de manteiga, 100 g de cebola branca, 2 dentes de alho, 1 colher de chá de ervas de Provença, além de sal e pimenta-do-reino a gosto.

Паста с креветками в сливочном соусе
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста с креветками в сливочном соусе

Preparo e técnica

Enquanto a água do macarrão ferve, prepare a base do molho. Pique a cebola e o alho, e corte os champignons em fatias finas. Em uma frigideira pesada, derreta a manteiga e refogue a cebola com o alho até dourarem levemente. Junte os cogumelos e refogue em fogo alto por cerca de 5 a 7 minutos, mexendo constantemente para evitar que grudem ou queimem.

Acrescente o camarão à mistura, despeje o creme de leite e tempere com sal, pimenta e as ervas de Provença. Cozinhe sem tampa por 3 minutos, permitindo que os sabores se integrem. Em seguida, transfira a massa já escorrida para a mesma panela e aqueça tudo juntos por mais alguns minutos, garantindo que cada fio esteja coberto pelo molho.

Variação de sabor

Se o objetivo for intensificar o aroma "de floresta” do prato, parte dos champignons pode ser substituída por cogumelos brancos secos. Nesse caso, eles devem ser reidratados em água fervente, picados finamente e refogados junto com os demais ingredientes para liberar seu sabor concentrado.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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