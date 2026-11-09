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Coquetel Taiga combina gim e leite de cedro em emulsão densa

Receitas

O coquetel Taiga busca traduzir a atmosfera de uma floresta de pinheiros para o copo, utilizando a textura e o aroma como elementos centrais. A bebida adquire uma consistência densa e aveludada graças ao leite de cedro, enquanto seu caráter é definido pelas notas resinadas e levemente defumadas do cardamomo preto e pela secura do gim. É a união dessa emulsão gordurosa com um xarope especiado que cria a complexidade de camadas ideal para a mesa do inverno.

Коктейль с бурбоном и мятой
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коктейль с бурбоном и мятой

Base aromática e emulsão de nozes

Primeiro, prepara-se um concentrado que define o perfil do drink. Em uma panela pequena, misture 100 g de açúcar e 100 ml de água. Adicione o zeste de um limão e de uma laranja, um pau de canela, um cravo-da-índia, duas vagens de cardamomo verde e duas vagens de cardamomo preto. Leve ao fogo médio até ferver, cozinhe por 5 minutos e, em seguida, retire do fogo. Deixe repousar por 30 minutos com a panela tampada para que os aromas se desenvolvam, depois coe o xarope. Devido ao pequeno volume, a utilização de banho-maria pode ajudar a controlar a evaporação da água durante o processo.

Se não houver leite de cedro pronto disponível, a produção caseira é simples: bata 100 g de pinhões de cedro sem casca com um copo de água morna no liquidificador até obter uma emulsão branca e homogênea.

Montagem do drink

Em um coqueteleira, coloque 40 ml de gim, 60 ml de leite de cedro e 20 ml de suco de limão. Acrescente 20 ml do xarope especiado já resfriado. Agite vigorosamente por cerca de 10 segundos para integrar completamente os ingredientes.

Transfira a bebida para copos largos, preenchidos com três quartos de gelo triturado. Para finalizar, a adição de flocos de coco pode servir como uma referência visual à neve recém-caída.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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