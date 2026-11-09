Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Rolê de carne de boi com maçã: a técnica do marinado de 8 horas que garante suculência

Receitas

A carne de bovino com osso desilude frequentemente: é densa e propensa a secar se não for preparada com cuidado. Este rolo resolve este problema não o cozinhando em lume brando durante longos períodos, mas sim marinando-o completamente e adicionando-lhe a cobertura certa. O resultado é uma fatia suculenta e densa, com carne saborosa e um miolo de maçã macio, perfeita para uma refeição festiva ou simplesmente para um churrasco descontraído de fim de semana.

Рулет
Photo: commons.wikimedia.org by X-angel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рулет

A Marinada como Base

O segredo aqui é a marinada. Uma mistura de vinho branco seco, óleo vegetal, sal, pimenta e manjerona seca infunde a carne durante 8 horas no frigorífico. Este processo transforma a fibra dura numa textura macia. A manjerona confere um toque picante característico que, ao contrário de ervas mais doces, brilha ainda mais quando combinada com maçãs. Se ignorar este passo, a carne permanecerá seca, não importa o quão bem assada esteja.

Ingredientes e Seleção

Vai precisar de 2 kg de carne de vaca desossada, 4 maçãs firmes e ácidas, 100 g de nozes, 2 cebolas, 3 a 5 ramos de hortelã, 150 ml de vinho branco seco, 2 colheres de sopa de óleo vegetal, 3 colheres de sopa de manteiga, 0,25 colheres de chá de manjerona seca, sal e pimenta.

O recheio é preparado separadamente e tem a sua própria textura. Escolha maçãs firmes e ácidas; as variedades doces cozinharão demasiado e perderão a forma no forno. O recheio inclui ainda cebolas fritas, nozes picadas e hortelã fresca. Esta combinação cria um sabor contrastante: a suavidade da maçã, a crocância das nozes, o toque cítrico da hortelã e a doçura das cebolas caramelizadas em manteiga.

Preparar a Carne e a Marinada

Preparar a carne requer paciência. Lave 2 kg de carne de vaca e faça um corte profundo no centro, seguindo a fibra. Abra o corte com as mãos, corte a metade direita transversalmente à fibra e abra-a como se fosse um livro. Repita o processo com a metade esquerda. Faça cortes superficiais na carne, seguindo a fibra, cubra com película aderente e bata até formar uma camada fina.

Enquanto a carne descansa, prepare a marinada. Misture 2 colheres de sopa de óleo vegetal, 100 ml de vinho branco seco, sal, pimenta e ¼ de colher de chá de manjerona seca. Coloque a carne numa assadeira, verta a marinada por cima, cubra com película aderente e leve ao frigorífico durante 8 horas. Não reduza este tempo — é necessário para que as fibras amoleçam.

Montagem e Preparação

Prepare o recheio. Descasque a cebola e corte-a em meias-luas finas. Lave as maçãs, retire o miolo e corte a polpa em cubos pequenos. Lave as folhas de hortelã, seque-as, separe-as e pique-as finamente. Pique as nozes com uma faca. Aqueça 2 colheres de sopa de manteiga numa frigideira e salteie a cebola durante 5 minutos. Adicione as maçãs, as nozes e a hortelã, regue com os restantes 50 ml de vinho e deixe cozinhar por mais 2 a 3 minutos. Retire do lume e deixe o recheio arrefecer completamente.

Em seguida, vem a montagem. Retire a carne da marinada, seque-a com papel de cozinha e coloque-a sobre uma superfície de trabalho. Espalhe o recheio frio uniformemente sobre a carne, cobrindo toda a superfície até às bordas.

Pré-aqueça o forno a 200 °C. Enrole a carne firmemente e ate-a em vários pontos com fio para evitar que se desenrole durante a cozedura. Coloque o rolo numa grelha com um tabuleiro de forno e pincele todos os lados com a restante 1 colher de sopa de manteiga. Leve ao forno durante 1 hora e 30 minutos. Regue o rolo com o sumo que se forma a cada 20 minutos.

Se não encontrar carne desossada do tipo desejado, pode utilizar uma fatia fina de acém ou de filet mignon. Os pinhões podem ser utilizados em vez de nozes — a textura do recheio ficará mais macia sem perder o sabor característico. O segredo está em evitar substituir as maçãs doces por maçãs azedas e omitir a hortelã — estes detalhes ajudam a manter o equilíbrio de sabores na carne e no recheio.

мясе и начинке.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
Animais
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Animais
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
Curiosidades
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
Mais populares
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira

Preparo rápido de meia hora que substitui o forno, gerando massa suave e casca dourada.

Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Rotina de skincare pós-40: o erro sistêmico que impede resultados visíveis
Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo Ksenia Semenova Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA Anastasiya Zhukova Decisão do CAS abala federações: Rússia avança para Los Angeles sem restrições Creator
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
Camélia volumosa: o contraste de silhueta que evita o visual datado
Camélia volumosa: o contraste de silhueta que evita o visual datado
últimos materiais
Desaprovação do presidente José Antonio Casta atinge 68% no Chile
A base engrossada revela o ponto onde a roseira perde a variedade e vira mato
Clethra alnifolia Ruby Spice mantém cor rosa-escuro em meia-sombra durante o pico do verão
Trinta e cinco mil mortes anuais: o que as superbactérias significam para a saúde europeia
Audi A2 e-tron: eficiência de corrente substitui a corrida pela capacidade de bateria
Rolê de carne de boi com maçã: a técnica do marinado de 8 horas que garante suculência
A durabilidade do esmalte em gel: como evitar falhas logo no primeiro dia
Falta de forragem força UE a abater vacas, cortando oferta de leite em 2027
Sam Altman injeta milhões: projetos ambiciosos miram extensão de vida saudável
Salsicha de frango no micro-ondas: textura coesa com 4 ingredientes
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.