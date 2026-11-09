Rolê de carne de boi com maçã: a técnica do marinado de 8 horas que garante suculência

A carne de bovino com osso desilude frequentemente: é densa e propensa a secar se não for preparada com cuidado. Este rolo resolve este problema não o cozinhando em lume brando durante longos períodos, mas sim marinando-o completamente e adicionando-lhe a cobertura certa. O resultado é uma fatia suculenta e densa, com carne saborosa e um miolo de maçã macio, perfeita para uma refeição festiva ou simplesmente para um churrasco descontraído de fim de semana.
O segredo aqui é a marinada. Uma mistura de vinho branco seco, óleo vegetal, sal, pimenta e manjerona seca infunde a carne durante 8 horas no frigorífico. Este processo transforma a fibra dura numa textura macia. A manjerona confere um toque picante característico que, ao contrário de ervas mais doces, brilha ainda mais quando combinada com maçãs. Se ignorar este passo, a carne permanecerá seca, não importa o quão bem assada esteja.
Vai precisar de 2 kg de carne de vaca desossada, 4 maçãs firmes e ácidas, 100 g de nozes, 2 cebolas, 3 a 5 ramos de hortelã, 150 ml de vinho branco seco, 2 colheres de sopa de óleo vegetal, 3 colheres de sopa de manteiga, 0,25 colheres de chá de manjerona seca, sal e pimenta.
O recheio é preparado separadamente e tem a sua própria textura. Escolha maçãs firmes e ácidas; as variedades doces cozinharão demasiado e perderão a forma no forno. O recheio inclui ainda cebolas fritas, nozes picadas e hortelã fresca. Esta combinação cria um sabor contrastante: a suavidade da maçã, a crocância das nozes, o toque cítrico da hortelã e a doçura das cebolas caramelizadas em manteiga.
Preparar a carne requer paciência. Lave 2 kg de carne de vaca e faça um corte profundo no centro, seguindo a fibra. Abra o corte com as mãos, corte a metade direita transversalmente à fibra e abra-a como se fosse um livro. Repita o processo com a metade esquerda. Faça cortes superficiais na carne, seguindo a fibra, cubra com película aderente e bata até formar uma camada fina.
Enquanto a carne descansa, prepare a marinada. Misture 2 colheres de sopa de óleo vegetal, 100 ml de vinho branco seco, sal, pimenta e ¼ de colher de chá de manjerona seca. Coloque a carne numa assadeira, verta a marinada por cima, cubra com película aderente e leve ao frigorífico durante 8 horas. Não reduza este tempo — é necessário para que as fibras amoleçam.
Prepare o recheio. Descasque a cebola e corte-a em meias-luas finas. Lave as maçãs, retire o miolo e corte a polpa em cubos pequenos. Lave as folhas de hortelã, seque-as, separe-as e pique-as finamente. Pique as nozes com uma faca. Aqueça 2 colheres de sopa de manteiga numa frigideira e salteie a cebola durante 5 minutos. Adicione as maçãs, as nozes e a hortelã, regue com os restantes 50 ml de vinho e deixe cozinhar por mais 2 a 3 minutos. Retire do lume e deixe o recheio arrefecer completamente.
Em seguida, vem a montagem. Retire a carne da marinada, seque-a com papel de cozinha e coloque-a sobre uma superfície de trabalho. Espalhe o recheio frio uniformemente sobre a carne, cobrindo toda a superfície até às bordas.
Pré-aqueça o forno a 200 °C. Enrole a carne firmemente e ate-a em vários pontos com fio para evitar que se desenrole durante a cozedura. Coloque o rolo numa grelha com um tabuleiro de forno e pincele todos os lados com a restante 1 colher de sopa de manteiga. Leve ao forno durante 1 hora e 30 minutos. Regue o rolo com o sumo que se forma a cada 20 minutos.
Se não encontrar carne desossada do tipo desejado, pode utilizar uma fatia fina de acém ou de filet mignon. Os pinhões podem ser utilizados em vez de nozes — a textura do recheio ficará mais macia sem perder o sabor característico. O segredo está em evitar substituir as maçãs doces por maçãs azedas e omitir a hortelã — estes detalhes ajudam a manter o equilíbrio de sabores na carne e no recheio.
мясе и начинке.
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