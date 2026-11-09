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Salsicha de frango no micro-ondas: textura coesa com 4 ingredientes

Receitas

Fazer salsichas caseiras em micro-ondas exige menos equipamento do que preparar um embutido tradicional, mas a precisão na composição e na técnica define o resultado. A receita, baseada em dados do gastronom. ru, sustenta uma textura coesa usando apenas peito de frango, cebola, manteiga e leite, eliminando a necessidade de moldes ou equipamentos complexos.

Кукурузные сосиски в кляре с кетчупом и горчицей
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кукурузные сосиски в кляре с кетчупом и горчицей

O ponto de partida é a emulsão dos ingredientes. 500 g de filé de frango, uma cebola média, 80 ml de leite e duas colheres de sopa de manteiga são processados no liquidificador até formar uma massa homogênea e aderente. A partir daqui, entram a sal, pimenta-do-reino moída, páprica e alho em pó. A consistência desta mistura é o fator crítico: se ficar muito líquida, ela precisa de 10 a 15 minutos de refrigeração para estabilizar; se estiver densa, duas colheres adicionais de leite ajustam a fluidez. Essa etapa determina diretamente a maciez final do produto.

Para modelar, utiliza-se filme plástico específico para micro-ondas, que resiste a temperaturas de até 120 °C. Coloca-se uma porção de 50 a 70 g de massa em cada quadrado do filme, enrolando firmemente para expelir o ar e amarrando as pontas com linha. As salsichas devem descansar por 15 a 20 minutos antes do cozimento, tempo necessário para que a estrutura ganhe forma. Antes de ligar o aparelho, cada unidade deve ser perfurada de 8 a 10 vezes com um palito de dente. Essa ação é obrigatória para evitar que a pele rasgue durante o aquecimento.

Cozimento

O processo final leva de 3 a 5 minutos, a uma potência de 600 a 800 W. As salsichas são dispostas em fileira única em um prato que contém duas colheres de sopa de água no fundo, cobertas com uma tampa própria para micro-ondas. A presença dessa água é técnica, não opcional: ela cria um ambiente úmido que impede que a estrutura da carne desmanche ou resseque, um risco comum quando o micro-ondas atua sem meio líquido. Após o cozimento, as salsichas esfriam levemente antes da retirada do filme. O tempo total de preparo, incluindo etapas de espera, é de 45 minutos, resultando em duas porções de 473,70 kcal cada.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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