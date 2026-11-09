Teftélias com champignon, arroz e queijo: receita completa

Teftélias com champignon, arroz e queijo não são apenas uma combinação de ingredientes, mas uma mudança na textura e no sabor. Ao integrar esses elementos no interior da carne moída, a mistura ganha densidade e um aroma profundo que persiste mesmo após o forno. O arroz suaviza a estrutura, o queijo atua como ligante e os cogumelos, previamente salteados, conferem uma nota picante característica. É uma receita que transforma um prato familiar em algo mais complexo, sem exigir etapas complicadas.

Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тефтели в сливочном соусе

Preparo dos componentes

Para a base, são necessários 500 g de carne moída (bovina, suína, de frango ou peru), 300 g de champignon, 40 g de arroz seco, 70 g de queijo duro, 1 cebola média e 2 colheres de sopa de óleo vegetal. Se houver restrições à lactose, o queijo e a sour cream (smetana) podem ser substituídos por versões sem lactose, mantendo as mesmas proporções.

Os cogumelos exigem atenção. Lave-os rapidamente, seque bem com toalha de papel e corte em pedaços pequenos. Se usar shiitake, remova as hastes duras; cogumelos silvestres são aceitos apenas se a espécie for identificada com certeza e preparar corretamente. Em uma frigideira larga, aqueça o óleo e frite os cogumelos sem tampa em fogo médio. O objetivo é evaporar toda a umidade e dourar levemente. Depois, transfira para um prato e deixe esfriar. Se a frigideira for pequena, divida a quantidade em duas levas, dividindo o óleo, para garantir o contato adequado com a superfície quente.

Cozinhe o arroz quase até a textura al dente. Lave os 40 g de arroz (redondo ou longo) e cozinhe em água salgada por cerca de 12 a 15 minutos, seguindo as instruções do fabricante. Escorra em uma peneira, deixe a água escorrer e esfrie, espalhando em uma camada fina sobre um prato.

Montagem e forno

Rale a cebola e o queijo no ralador fino. Em uma tigela grande, misture a carne moída, os cogumelos frios, o arroz cozido, a cebola e o queijo ralado. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída, mexendo bem até homogeneizar. Se o queijo for salgado, reduza o sal adicional. Lembre-se: carne de frango ou peru pode ter tempos e temperaturas de preparo diferentes das carnes vermelhas.

Forme seis teftélias redondas e iguais. Use as mãos úmidas para facilitar a modelagem. Disponha-as em uma única camada em uma assadeira refratária de aproximadamente 20x25 cm, com bordas de pelo menos 5 cm de altura, deixando pequenos espaços entre elas. Pré-aqueça o forno a 180 °C, com aquecimento superior e inferior, sem convecção.

Enquanto isso, prepare o molho. Em uma tigela, misture 300 ml de suco de tomate, 100 g de sour cream (entre 15% e 20% de gordura) e 20 g de farinha de trigo. Para diluir a farinha, use 125 ml de água fria. Primeiro, misture a farinha com 40-50 ml dessa água até formar uma pasta lisa e sem grumos; depois, adicione o restante da água e mexa bem. Se houver grumos, coe pela peneira fina. Combine o suco de tomate com a sour cream, despeje a emulsão de farinha, adicione ervas secas e sal a gosto. Cuidado com o sal se o suco de tomate já for salgado. Para um toque defumado, adicione meio colher de chá de páprica defumada, se desejar.

Despeje o molho sobre as teftélias na assadeira, distribuindo-o por entre elas. Cubra com papel alumínio e asse no nível médio do forno a 180 °C por 50 a 60 minutos. Verifique o ponto com um termômetro culinário: o centro das teftélias de carne vermelha ou mista deve atingir no mínimo 71 °C; as de frango ou peru, no mínimo 74 °C. Se a temperatura estiver baixa, continue assando com o papel alumínio e verifique novamente em alguns minutos.

Finalização e conservação

Sirva as teftélias quentes sobre purê de batatas, trigo sarraceno ou vegetais refogados, regando com o molho restante da assadeira. Para uma apresentação mais refinada, coloque a teftélia no centro de um prato raso, o molho ao redor e o acompanhamento do lado. Finalize com salsa picada fina ou uma colher de chá de cebola frita crocante, evitando que ela amoleça no líquido.

Guarde os restos em recipientes rasos na geladeira, a até +4 °C, por no máximo um dia. Aqueça até que a temperatura interna alcance 74 °C, verificando sempre o centro. É uma opção prática para jantares em família, onde um prato quente com molho, vindo de uma única assadeira, ganha profundidade de sabor justamente porque os cogumelos e o queijo estão integrados à estrutura da carne, em vez de apenas acompanhá-la.