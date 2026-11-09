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Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos

Receitas

A combinação de filé de sardinha levemente salgado, queijo processado e cenoura cozida cria uma pasta caseira com textura aveludada e cor alaranjada suave. O processo leva cerca de dez minutos, dependendo apenas da agilidade com que os ingredientes são triturados e da necessidade de um curto período de repouso na geladeira para adquirir corpo.

Селедочная намазка
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Селедочная намазка

Preparo

Para executar a receita, é necessário um filé de sardinha (aproximadamente 150 a 200 g), um bloco de queijo processado (90 g), uma cenoura pequena cozida e fria, 50 g de manteiga e uma pitada de pimenta-preta. O ucraniano fresco é opcional e serve apenas para finalização. A manteiga deve sair da geladeira cerca de trinta minutos antes para amolecer, facilitando a mistura. A sardinha precisa ser desossada com cuidado e cortada em pedaços pequenos. A cenoura deve estar bem fria e pelada, enquanto o queijo processado pode ser cortado em cubos para facilitar o trabalho do equipamento. No liquidificador ou processador, reúna todos os ingredientes sólidos e a manteiga. Bata em velocidade alta por um a dois minutos até que a mistura perda a consistência granular e se transforme em um creme homogêneo. Não é necessário adicionar sal, pois a sardinha levemente salgada já fornece a salinidade adequada à massa.

Depois de triturada, a pasta deve ser transferida para um recipiente hermético e levada à geladeira por vinte a trinta minutos. Esse tempo permite que a gordura da manteiga e do queijo solidifique ligeiramente, conferindo firmeza ao produto. A apresentação pode ocorrer sobre torradas, fatias de pão de centeio ou biscoitos crocantes, com um toque de ucraniano fresco se desejado.

Na ausência de um processador, é possível obter um resultado similar usando uma raladeira fina ou um moedor de carne. No caso do moedor, os ingredientes devem passar duas vezes pela peneira fina. Em seguida, a massa deve ser amassada vigorosamente com um garfo, incorporando bem a manteiga amolecida. Essa alternativa manual produzirá uma textura mais rústica e granulada, diferente do creme liso do processador, mas igualmente funcional como acompanhamento.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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