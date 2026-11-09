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Salada de ovos alemã: proporção 2:1 e corte em cubos garantem textura granulada

Receitas

A salada de ovos ao estilo alemão é uma solução direta para quem precisa de um acompanhamento rústico e satisfatório em poucos minutos. O resultado é uma massa densa, com a acidez suave da mostarda e a cremosidade da gordura, que sustenta bem o pão de centeio ou acompanha batatas cozidas ainda quentes.

Бутерброд с салатом из яиц и кукурузы
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутерброд с салатом из яиц и кукурузы

O processo exige apenas dez minutos, pressupondo que os ovos já estejam duros. A estrutura do prato depende de um corte fino e de uma emulsão simples, evitando que a mistura vire um purê sem definição.

Preparo e estrutura

Comece com cinco ovos cozidos, descascados e cortados em cubos pequenos. Essa forma geométrica é importante: mantém a solidez do alimento contra a umidade do molho. Separe três talos de cebolinha verde, lave, seque bem e pique fino. A cebolinha não é apenas decoração; ela introduz o frescor necessário para equilibrar a densidade da gordura.

Em um recipiente à parte, combine duas colheres de sopa de requeijão (ou sour cream, se disponível na sua região como equivalente funcional na receita original alemã de "smetana") e uma colher de sopa de maionese. Adicione uma colher de chá de mostarda sem pimenta. Misture até obter uma consistência uniforme, ajustando sal e pimenta-do-reino moída a gosto. A proporção de dois para um (requeijão/maionese) garante que o molho não fique pesado, mantendo a leveza necessária para o consumo rápido.

Junte os ovos cubos e a cebolinha em uma tigela funda. Incorpore o molho preparado, mexendo com delicadeza. O objetivo é revestir os pedaços de ovo sem esmagá-los; a textura deve permanecer granulada, não pastosa. Leve à geladeira por dez minutos. Esse tempo de repouso é funcional, não decorativo: permite que os sabores se integrem e a massa assente, ficando mais coesa.

Variantes e textura

Se a salada parecer árida, há um ajuste técnico simples: esmague uma das gemas diretamente no molho antes de misturar tudo. A gema, ao ser triturada, incorpora ar e gordura, tornando a emulsão mais aveludada e facilitando o espalhamento no pão.

Para quem busca mais complexidade, o adição de um pepino em conserva picado finamente ao final do preparo traz uma nota ácida e crocante que contrasta com a suavidade do ovo. Essa é uma modificação válida, mas opcional, já que a versão original aposta na simplicidade dos ingredientes de despensa.

A salada é versátil e honesta. Não exige técnica complexa, mas o cuidado no corte e na proporção dos molhos diferencia um recheio morno e aguado de um acompanhamento consistente. É o tipo de prato que cumpre seu papel sem pretensões, aproveitando ao máximo o que há na cozinha.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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