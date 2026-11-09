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Borsch: o controle de pH e temperatura define a preservação da cor rubi da beterraba

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A cor rubi intensa do borsch é o resultado de uma química delicada, não apenas de uma mistura de ingredientes. O desafio real não é o sabor, mas a preservação do betanina, o pigmento que dá vida ao prato. Quando a betanina se decompõe, a sopa perde sua identidade visual e se torna apenas um caldo avermelhado, semelhante a uma couve-flor cozida com corante. A diferença entre um borsch autêntico e um resultado banal reside no controle da temperatura e no equilíbrio do pH durante o preparo da beterraba.

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O mecanismo da cor e a fragilidade do pigmento

O betanina é instável em meios alcalinos. Ao cozinhar beterraba ralada junto com batata e repolho, cria-se um ambiente básico que acelera a degradação do pigmento. A ebulição vigorosa agrava o processo, pois o movimento turbulento da água e a alta temperatura quebram a estrutura molecular da cor. O chef Ivan Kudryashov observa que quanto mais o caldo borbulha, mais o borsch perde sua vivacidade e se aproxima de uma "sopa colorida" artificial.

A solução exige uma mudança na ordem das operações. A beterraba não deve entrar na panela no início do cozimento. Cozinhar o legume ralado por mais de 20 a 40 minutos destrói a cor. A técnica correta é preparar a beterraba separadamente, seja refogando-a em uma frigideira com óleo, assando em folha de alumínio ou cozinhando-a inteira. Somente após essa preparação preliminar, ela deve ser adicionada ao caldo principal, cerca de cinco minutos antes de o prato estar pronto. Essa janela curta de tempo é o limite prático para manter a estrutura do pigmento intacta.

A proteção química no preparo

Para garantir que o betanina não se dissipe, é necessário criar um ambiente ácido. O ácido atua como um estabilizador, prevenindo a reação de clareamento que ocorre em pH alto. Durante o refogado ou pré-cozimento da beterraba, a adição de uma fonte de ácido é o passo decisivo. Pode-se utilizar vinagre de mesa, suco de limão ou pasta de tomate. Esses ingredientes não apenas ajustam o sabor, mas servem como uma barreira química que fixa o tom rubi, neutralizando a alcalinidade natural dos vegetais.

Após a incorporação da beterraba preparada, o fogo deve ser reduzido ao mínimo. O caldo não deve ferver; ele precisa apenas "murmurar", com uma superfície que vibra levemente. Essa calma térmica é o que permite que as cores se estabeleçam sem que a estrutura do betanina seja rompida pela agitação excessiva. O resultado é uma cor profunda e homogênea, que se sustenta pela acidez controlada e pela baixa temperatura, em oposição ao desbotamento causado pelo calor excessivo e pela alcalinidade.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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