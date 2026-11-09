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A textura da torta de salmão em massa folhada depende do congelamento da massa

Receitas

A textura é o elemento definidor da torta de salmão em massa folhada, onde finas camadas de massa impregnadas pelos sucos do peixe criam uma estrutura única. O sucesso desse preparo, segundo a receita do "Diário da Boa Dona” (de 07 de novembro de 2026), depende do rigor na manutenção da temperatura e da ordem exata das operações ao trabalhar com massa sem fermento.

Рыбные пироги с лососем и картофелем
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рыбные пироги с лососем и картофелем

Componentes e preparo da base

A massa é constituída por 600 g de farinha, 300 ml de água gelada, 180 g de manteiga, 1 ovo, 1 colher de chá de vinagre a 9% e ½ colher de chá de sal. A farinha deve ser misturada com os líquidos, o ovo, o vinagre e o sal até formar uma massa elástica que não grude nas mãos. Em seguida, a massa é dividida em duas partes iguais. Cada porção é esticada até atingir a espessura mínima de 2 a 3 mm. A primeira parte recebe a metade da manteiga, sendo coberta pela segunda parte esticada, que por sua vez é untada com o restante da manteiga.

Essas camadas são enroladas em um rolo compacto, que depois é dobrado em formato de caracol. Para evitar que a manteiga derreta e comprometa a estrutura das camadas, a massa deve ficar no congelador por no mínimo 15 minutos.

Negociação do recheio e montagem final

O recheio é preparado com 1 kg de filé de salmão ou truta, 10 g de manteiga, 100 g de cebolinha verde e 160 g de queijo feta. O peixe é picado e refogado na manteiga. Em seguida, são adicionadas a cebolinha picada e o feta esfarelado. O sal é ajustado apenas se necessário, considerando a salinidade pré-existente do queijo. O recheio deve esfriar completamente antes da montagem; ele não pode estar quente quando adicionado à torta.

Para a montagem, a massa em formato de caracol, já fria, é esticada novamente, dobrada como um envelope e esticada uma última vez. Essa placa de massa é transferida para uma forma de 25 cm de diâmetro, deixando as bordas caírem para fora da forma. O fundo da forma é polvilhado com uma fina camada de pão ralado, o que protege a camada inferior da massa contra a umidade excessiva. O recheio é distribuído pelo fundo e as bordas da massa são fechadas por cima. A temperatura deve ser controlada em todas as etapas, pois o superaquecimento da manteiga destrói a estrutura folhada, que é a base da torta.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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