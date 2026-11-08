Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira

Quando a estação das maçãs está no auge e sobra pouco tempo na cozinha, as panquecas rápidas de maçã com canela oferecem uma alternativa prática à clássica charlote. O resultado é uma massa suave por dentro e com uma casca dourada e apetitosa por fora. O preparo leva cerca de meia hora e dispensa o forno, já que a cozinha é finalizada em uma frigideira comum.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пышные яблочные оладьи

Ingredientes e preparo

Para essa sobremesa, utilize produtos simples que costumam estar disponíveis na despensa: três a quatro maçãs, um ovo, de uma a duas colheres de sopa de açúcar, meia colher de chá de canela em pó, de duas a três colheres de sopa de farinha de trigo e óleo vegetal para fritar.

Primeiro, lave as maçãs e rale-as em um ralador de dentes largos. Em seguida, misture a massa de maçã com o ovo, o açúcar e a canela, mexendo bem para incorporar os ingredientes. Ajuste a consistência adicionando a farinha gradualmente enquanto mexe; a massa final deve ser grossa o suficiente para ser moldada e depositada com uma colher.

Aqueça bem a frigideira com o óleo vegetal. Deposite porções da massa na superfície quente e frite em fogo baixo, virando os lados até que as panquecas tenham uma cor dourada uniforme. Por fim, se desejar, retire o excesso de gordura colocando as panquecas quentes sobre um papel toalha.

Dica e serviço

Se as maçãs usadas forem muito suculentas, recomenda-se espremer levemente o excesso de suco após o ralagem e antes de adicionar o ovo. Esse pequeno gesto permite reduzir a quantidade de farinha utilizada, preservando o sabor intenso e o caráter natural da fruta no prato final.

As panquecas podem ser servidas como uma sobremesa independente ou acompanhadas de creme azedo, mel ou a geleia de sua preferência.