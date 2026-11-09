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Sorvete de chocolate sem máquina: cremoso em 15 minutos

Receitas

O ponto de partida para um doce caseiro satisfatório não é a complexidade do processo, mas a eliminação de barreiras: um sorvete de chocolate que dispensa a máquina, exige apenas quinze minutos de preparo ativo e resulta em uma textura cremosa, livre dos cristais de gelo que costumam estragar a experiência.

Домашнее шоколадное мороженое
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашнее шоколадное мороженое

A base da receita sustenta-se em quatro elementos. Utilizam-se 500 ml de creme de leite com 33% de gordura, 170 g de chocolate ao leite, 100 ml de leite e duas colheres de sopa de açúcar em pó. Para quem prefere uma doçura mais intensa, a proporção do açúcar em pó pode ser elevada para quatro colheres de sopa.

Preparo da base e combinação

O princípio fundamental para a homogeneidade reside no controle térmico e na ordem das operações. O chocolate ao leite deve ser quebrado em pedaços pequenos e colocado em uma tigela junto com o leite. Essa mistura é levada ao banho-maria, mexendo constantemente até que se forme uma massa lisa e uniforme. Após a fusão completa, o recipiente é removido do calor e a mistura é deixada para esfriar, evitando que a temperatura residual altere a estrutura dos ovos ou do creme na etapa seguinte.

Enquanto a base de chocolate amorna, o creme de leite frio é batido com o açúcar em pó. O movimento deve continuar até que o creme adquira densidade e firmeza. Quando a mistura de chocolate atingir a temperatura ambiente, ela é incorporada ao creme batido. A união inicia-se com uma espátula, para preservar o ar no creme, e conclui-se com alguns segundos de batida elétrica, garantindo que a cor e a textura sejam idênticas em toda a massa.

Finalização

O conteúdo é transferido para um recipiente adequado ao congelamento e selado herméticamente, seja com tampa ou filme plástico. A massa é levada ao congelador para a estabilização. O tempo mínimo para que a estrutura se firme é de quatro horas.

Uma característica desta preparação é a ausência da etapa de agitação durante o congelamento. Diferente de métodos tradicionais que exigem a quebra de cristais a cada duas horas, esta receita, devido à alta proporção de gordura e à técnica de incorporação, consolida a cremosidade por si só, sem a necessidade de intervenção mecânica durante o processo de congelamento.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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