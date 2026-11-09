Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos

Quando o tempo é curto, mas a vontade de comer algo quentinho e crocante é real, a solução pode vir de uma base inesperada: o pão de forma. O conceito de pizza toast, comum nos Estados Unidos para lanches rápidos e festas infantis, transforma fatias simples em miniaturas de pizza, prontas em apenas 15 minutos. A ideia não é substituir uma pizza artesanal, mas oferecer uma opção prática que dispensa o preparo demorado da massa, mantendo a estrutura de molho, recheio e queijo derretido.

Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слоеный пирог с помидорами и сыром

Para preparar dez porções, a base requer apenas 10 fatias de pão de forma, 100 g de molho de tomate e um fio de azeite de oliva para regar. A flexibilidade está nas cinco variações de recheio, que permitem escolher uma combinação ou preparar todas simultaneamente. Cada porção utiliza quantidades específicas de ingredientes, garantindo equilíbrio entre os sabores.

Combinações de recheio

A primeira opção une 70 g de frango cozido, 60 g de champignonem e 40 g de queijo duro. A segunda combina 70 g de presunto, uma tomate pequeno e 40 g de queijo. A terceira, de perfil mais complexo, usa 50 g de bacon frito, metade de uma maçã azeda e doce e 40 g de cheddar. A quarta mistura 70 g de frango cozido, 2 colheres de chá de molho pesto, 50 g de muçarela e algumas fatias de tomate. Por fim, a quinta opção traz 80 g de carne moída pré-cozida, um pepino em conserva e 40 g de cheddar.

Montagem e assado

Coloque as fatias de pão em uma assadeira forrada com papel manteiga. Para a maioria das versões, espalhe o molho de tomate sobre o pão. Na variante com maçã, use apenas azeite, e na versão com pesto, substitua o molho de tomate pela pasta verde. Corte o presunto em tiras, o tomate em rodelas finas e o pepino em pedaços pequenos. Distribua os recheios escolhidos sobre o pão e finalize cobrindo generosamente com o queijo ralado adequado a cada receita.

Asse em forno pré-aquecido a 200 °C por 7 a 10 minutos. O ponto ideal é atingido quando a superfície do pão dourar e o queijo estiver completamente derretido. Sirva imediatamente, enquanto o crocante da base e o calor do queijo se mantêm, aproveitando a textura característica desse lanche rápido.