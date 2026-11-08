Eintopf de carne com a base textural do grão-de-bico pré-cozido

O Eintopf é um ensopado onde a densidade dos bolinhos de carne encontra o frescor dos tomates e a intensidade do curry. Pensado para noites frias, ele oferece saciedade real, não apenas um lanche. A complexidade principal para quem cozinha em casa reside na preparação do grão-de-bico, uma leguminosa que define a textura final e a base proteica do prato. Se não tratado corretamente, ele pode estragar o equilíbrio do líquido.

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A base dupla de proteínas

A receita se sustenta na combinação de dois ingredientes: o molho e o grão-de-bico. Os bolinhos de carne trazem suculência, enquanto a leguminosa dá corpo e volume. Tomates e páprica doce formam o fundo do sabor, mantendo o prato vibrante sem sobrecarregar. Alho e salsa fresca entram para evitar a sensação de peso que uma mistura tão densa de carne e leguminosas poderia criar.

Para o grão-de-bico, o tempo é o fator crítico. Se for seco (100 g), ele exige um período de molho em água fria por toda a noite. Depois de escorrido, deve ser cozido em fogo médio por cerca de 50 minutos, seguindo as instruções da embalagem. Esse grão-de-bico cozido pode ser congelado e armazenado por até três meses, o que agiliza o preparo futuro. Caso opte por usar grão-de-bico em conserva (250 g), essa etapa de hidratação e cocção inicial pode ser completamente ignorada.

Os bolinhos são formados com 400 g de molho (a referência cita porco, mas qualquer outro tipo funciona). Misture ao molho meia cebola ralada, um dente de alho, uma colher de sopa cheia de farinha de rosca, sal e pimenta do reino a gosto. A massa precisa ser bem amassada antes de modelar as esferas.

Montagem e cocção

Em uma frigideira aquecida com duas colheres de sopa de óleo vegetal, doure os bolinhos de carne em fogo médio até ficarem dourados por todos os lados. Reserve. Em uma panela separada, prepare o refogado: limpe e corte em tiras meia cenoura média, meia cebola e um pimentão (pode ser de cores variadas). Refogue esses vegetais em duas colheres de sopa de óleo em fogo médio por aproximadamente 10 minutos.

Junte 300 g de tomates triturados ao refogado e cozinhe por mais 5 minutos em fogo médio. Adicione 1 litro de caldo ou água e leve até ferver. Despeje a mistura na panela principal, onde você já deve ter colocado o grão-de-bico cozido, os bolinhos dourados, dois tomates frescos em pedaços e o dente de alho restante.

Tempere o líquido com sal, uma colher de chá de açúcar, pimenta do reino, uma colher de chá de curry, uma colher de chá de páprica doce e duas folhas de louro. Após ferver, mantenha em fogo médio por 10 minutos. O segredo final é a paciência: deixe o ensopado repousar por 15 minutos antes de servir. Esse tempo permite que os sabores se integrem. Sirva quente, finalizado com salsa fresca picada.