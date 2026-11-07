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Guizado de gado na panela de pressão: espessura final com farinha de trigo

Receitas

Guizado de gado na panela de pressão é uma solução prática para quando o tempo é curto, mas a refeição precisa ser completa e satisfatória. A receita, atribuída a Natalia Kolesnikova, transforma pedaços de carne em um prato encorpado, imerso em um molho espesso de vegetais com notas de páprica e tomate. O processo exige mínimo esforço manual após a preparação inicial, pois a panela assume a tarefa do cozimento lento. O resultado combina bem com purê de batata, massas ou grãos quentes.

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Photo: commons.wikimedia.org by Marekjochec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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A preparação da carne

O fator decisivo não é a velocidade, mas a técnica de preparação da carne. Utilize 800 gramas de corte macio, idealmente ombro (lopatka), posterior (oguzok) ou pescoço. Corte a carne em pedaços médios e seque-a completamente com papel toalha; a umidade excessiva impede o douramento adequado. O primeiro passo é saltear a carne no modo "Fritura" por 15 minutos, usando 3 colheres de sopa de óleo vegetal inodoro. Essa etapa sela os sucos internos, criando a base para a textura macia descrita pela autora.

Vegetais e base do molho

Enquanto a carne cozinha, prepare os legumes: fatie dois cebolas em meia-lua grossa, corte uma cenoura em cubos (ou tiras grossas), duas pimentas vermelhas doces em tiras finas, talos de dois endívias em pedaços e pique um dente de alho. Junte esses vegetais à carne e salteie por mais 10 minutos.

Em seguida, adicione 2 colheres de sopa de pasta de tomate (ou 300 gramas de tomates frescos) e 1 colher de chá de páprica doce em pó. Dore rapidamente essa mistura aromática. Finalmente, despeje 1 litro de água quente na panela.

Cozimento lento e espessura

Agora, o passo principal: 1 hora de cozimento. A panela deve manter uma temperatura estável, idealmente em torno de 95 graus Celsius. Se o seu modelo operar em temperatura mais baixa, o tempo de cozimento pode estender-se para 1,5 ou 2 horas. Durante este período, adicione 5 grãos de pimenta-do-reino, uma folha de louro, uma pitada de açúcar para equilibrar o sabor e sal a gosto.

Após o timer terminar, execute um último passo crucial para atingir a consistência característica da cozinha húngara: dissolva 1 colher de sopa de farinha de trigo em meio copo de água morna e adicione esta mistura ao guizado. Ative o modo "Cozimento" e aguarde até que o molho ferva. Este espessamento transforma o caldo simples em um molho envolvente e denso. Verifique a carne: ela deve estar macia. Se estiver, desligue o aparelho. O prato pode descansar, mantendo-se quente e aromático, enquanto você monta a mesa.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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