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Almoço em panela única: bulgur, frango salteado e vegetais com molho de iogurte

Receitas

Um almoço equilibrado, que exige apenas uma panela e uma frigideira, resolve o problema da refeição do dia sem transformar a cozinha em campo de batalha. O ponto de partida é um bulgur de 100 g, cozido em água salgada até a textura ideal, que serve de base para um prato montado em setores.

Овощной боул с нутом и рисом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Овощной боул с нутом и рисом

A peça central é o filé de frango de 200 g, cortado em pedaços pequenos e salteado na frigideira com uma pitada de páprica. O gesto aqui é a atenção ao tempo: a carne deve sair do fogo assim que estiver pronta, evitando a secagem que estragaria a consistência final do prato.

Enquanto a proteína descansa, os vegetais ganham forma. O pepino de 100 g e o abacate de 70 g são picados em pedaços médios, enquanto os 100 g de tomates cereja permanecem inteiros ou são divididos ao meio. Não é necessário lavar ou limpar demais; a simplicidade dos cortes preserva a leveza do conjunto.

Montagem e finalização

Em um prato fundo, os ingredientes são dispostos em setores separados: o bulgur, o frango, o pepino, os tomates e o abacate. Essa organização visual não é apenas estética; ela permite que cada componente mantenha sua identidade até o momento da mistura.

O elemento que unifica o prato é um molho leve, preparado com 60 g de iogurte natural, uma colher de chá de suco de limão, uma colher de chá de azeite de oliva e ervas frescas picadas finamente. Essa combinação adiciona um toque cítrico e cremoso que corta a riqueza do abacate e realça a simplicidade do frango.

Se o bulgur não estiver disponível, o texto original sugere que arroz ou trigo sarraceno podem ser substituições adequadas, mantendo a saciedade e a estrutura do prato sem alterações significativas no resultado final.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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