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Tajine de frango com azeitonas Kalamata e amêndoas tostadas

Receitas

O tajine marroquino é um prato definido por contrastes: a densidade de um molho aromático, a textura macia da carne e acentos gustativos marcantes. Para reproduzir essa técnica em casa, o segredo está no uso de uma panela de ferro fundido ou assadeira com tampa pesada, que retém o calor e simula o cozimento lento dos tradicionais recipientes de barro.

Таджин в глиняной посуде
Photo: commons.wikimedia.org by Bawdeep2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Таджин в глиняной посуде

Ingredientes

  • 4 sobrecoxas de frango
  • 1 cebola
  • 2 dentes de alho
  • 400 g de tomates pelados picados
  • 100 g de azeitonas Kalamata
  • 50 g de amêndoas cruas
  • 1 pitada de açafrão (estigmas)
  • 1 colher de chá de cominho moído
  • 0,5 colher de chá de gengibre
  • Óleo vegetal para fritar
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 2 colheres de sopa de água quente

O preparo

O processo começa com a extração da cor e do aroma do açafrão: deixe a pitada de estigmas infusionar em duas colheres de sopa de água quente.

Para a carne, seque as sobrecoxas de frango, tempere com sal e pimenta e sele em óleo quente, por cerca de 6 minutos de cada lado, até obter uma crosta dourada. Reserve o frango em um prato.

Na mesma gordura da carne, refogue a cebola picada por 5 minutos. Adicione o alho picado, o cominho e o gengibre, aquecendo as especiarias com a cebola por apenas 1 minuto para liberar a essência.

Incorpore os tomates pelados e a infusão de açafrão (incluindo os fios). Assim que a mistura ferver, retorne as sobrecoxas à panela. Reduza o fogo para o mínimo, tampe hermeticamente e cozinhe por 35 minutos, virando os pedaços de frango ocasionalmente para garantir a absorção do molho.

Faltando 5 minutos para finalizar, adicione as azeitonas Kalamata. A polpa oleosa e a acidez vínagres dessas azeitonas são fundamentais para equilibrar a intensidade do molho.

Para finalizar, toste as amêndoas em uma frigideira seca por cerca de 4 minutos, até que exalem o aroma característico, e pique-as grosseiramente. Polvilhe as amêndoas sobre o prato no momento de servir.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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