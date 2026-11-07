Tajine de frango com azeitonas Kalamata e amêndoas tostadas

O tajine marroquino é um prato definido por contrastes: a densidade de um molho aromático, a textura macia da carne e acentos gustativos marcantes. Para reproduzir essa técnica em casa, o segredo está no uso de uma panela de ferro fundido ou assadeira com tampa pesada, que retém o calor e simula o cozimento lento dos tradicionais recipientes de barro.
O processo começa com a extração da cor e do aroma do açafrão: deixe a pitada de estigmas infusionar em duas colheres de sopa de água quente.
Para a carne, seque as sobrecoxas de frango, tempere com sal e pimenta e sele em óleo quente, por cerca de 6 minutos de cada lado, até obter uma crosta dourada. Reserve o frango em um prato.
Na mesma gordura da carne, refogue a cebola picada por 5 minutos. Adicione o alho picado, o cominho e o gengibre, aquecendo as especiarias com a cebola por apenas 1 minuto para liberar a essência.
Incorpore os tomates pelados e a infusão de açafrão (incluindo os fios). Assim que a mistura ferver, retorne as sobrecoxas à panela. Reduza o fogo para o mínimo, tampe hermeticamente e cozinhe por 35 minutos, virando os pedaços de frango ocasionalmente para garantir a absorção do molho.
Faltando 5 minutos para finalizar, adicione as azeitonas Kalamata. A polpa oleosa e a acidez vínagres dessas azeitonas são fundamentais para equilibrar a intensidade do molho.
Para finalizar, toste as amêndoas em uma frigideira seca por cerca de 4 minutos, até que exalem o aroma característico, e pique-as grosseiramente. Polvilhe as amêndoas sobre o prato no momento de servir.
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