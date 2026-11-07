Sopa de cebola vegetariana: base de missô e cebola caramelizada por 90 minutos

O nome "sopa picante de cebola" pode ser enganatório se associado ao calor da pimenta. A intensidade deste prato vem de outro lugar: do tempo. A receita aposta na paciência de uma cebola lentamente caramelizada, onde a doçura natural encontra o perfume do pimenta preta e do tomilho, finalizada com vinho branco seco e pasta de missô. O resultado é um caldo denso e profundo, que exige horas de preparo, mas dispensa técnicas complexas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Французский луковый суп

O ponto central é o tratamento da cebola. Quatro unidades grandes, cortadas em rodelas, não devem ser fritas rapidamente em fogo alto. Inicialmente, são aquecidas em 55 g de manteiga (ou ghee) junto a dois dentes de alho e duas colheres de chá de sementes — provavelmente cominho ou funcho, comum na culinária francesa — sob tampa, em fogo médio, por 30 minutos. Em seguida, a tampa é removida, o fogo baixado e a cebola é deixada por mais uma hora até atingir uma cor marrom escura. Essa etapa constrói a base do sabor do prato.

A base aromática e o papel do missô

Enquanto a cebola cozinha, prepara-se a base do caldo. Em outra vasilha, misturam-se 945 ml de caldo de legumes quente, quatro ramos de tomilho fresco, duas colheres de chá de sementes de pimenta preta e, se desejar, uma folha de louro. Acrescentam-se duas colheres de sopa de pasta de missô. Neste contexto, o missô atua como um potencializador natural de sabor, conferindo a profundidade típica de um caldo de carne, mantendo o prato vegetariano. A mistura é levada à fervura, o fogo é reduzido e o líquido é cozido por 30 minutos para que os aromas se Abram.

Voltando à cebola, que agora deve estar macia e doce, adicionam-se duas colheres de sopa de farinha de trigo. O fogo é elevado acima da metade e a farinha é aquecida por dois minutos — passo essencial para eliminar o gosto cru. Depois, o fogo é baixado, e despejam-se duas colheres de sopa de vinho branco seco e 240 ml do caldo reservado.

Aqui é preciso atenção: todas as partículas de cebola queimadas devem ser removidas da panela para evitar amargor no sabor final. O restante do caldo é adicionado gradualmente, mexendo constantemente. A mistura volta à fervura, o fogo é reduzido e o cozimento continua por 6 a 8 minutos, até que engrosse. A sopa pronta é finalizada com 115 g de queijo duro ralado e coentro fresco picado (meio maço). O tempo total de preparo é de 125 minutos para quatro porções.