Peru assado com manteiga sob a pele e recheio frutado

Assar um peru inteiro, especialmente um exemplar de aproximadamente quatro quilos, traz sempre o desafio de evitar que o peito fique seco. Para solucionar a tendência natural dessa ave de perder umidade, a receita do Gastronom apresenta uma estratégia dupla: a aplicação de manteiga temperada sob a pele e o uso de um recheio frutado, que atua como reservatório de vapor durante o processo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use запеченная индейка

A combinação de maçãs ácidas, damascos doces e nozes gordurosas não serve apenas como acompanhamento, mas como um agente de hidratação. Durante as 2 horas e 30 minutos de forno, essa mistura libera umidade que penetra nas fibras da carne, equilibrando a gordura da manteiga e o sabor neutro da ave sem a necessidade de molhos externos excessivos.

Preparação e a técnica da manteiga

O processo começa com a ave lavada e rigorosamente seca com papel toalha. O peru deve ser temperado com sal e pimenta-do-reino moída em todas as partes e, então, descansar por 30 minutos em temperatura ambiente para garantir que o cozimento seja uniforme.

O gesto decisivo para a suculência do peito é a criação de uma camada isolante: 100g de manteiga amolecida são misturadas com 1 colher de chá de alho em pó e 0,5 colher de chá de tomilho seco. Com cuidado para não romper a pele, essa manteiga é distribuída entre a carne e a pele da região do peito. Essa barreira de gordura impede que a parte superior da ave resseque precocemente.

Para o recheio, utilizam-se 3 maçãs cortadas em pedaços grandes (sem sementes), 150g de damascos lavados e secos e 50g de nozes picadas grosseiramente. A mistura é temperada com uma pitada de sal antes de ser inserida na cavidade da ave.

O processo de assagem

Com o forno preaquecido a 170 °C, o recheio é colocado na cavidade abdominal sem compactá-lo excessivamente. As coxas devem ser amarradas com barbante culinário para manter a forma e garantir a cocção homogênea; as pontas das asas podem ser cobertas com papel alumínio para evitar que queimem.

O peru é posicionado em uma assadeira untada com óleo vegetal (utilizando 2 colheres de sopa do total disponível), e a pele externa é pincelada com o restante do óleo. Durante as 2 horas e 30 minutos de forno, a ave deve ser regada periodicamente com os sucos e gorduras que se acumulam no fundo da forma, o que garante a cor dourada e o brilho da pele.

A prontidão é confirmada ao espetar a parte mais grossa da coxa: o líquido liberado deve estar totalmente transparente. Um passo fundamental é deixar a ave descansar, coberta com papel alumínio, por 20 minutos antes de fatiar, permitindo que os sucos se redistribuam pelas fibras.

Ajustes e apresentação

Caso a ave tenha um peso diferente, a proporção de tempo sugerida é de 12 a 15 minutos para cada 450g de carne. Se a pele do peito dourar rápido demais antes do tempo previsto, deve-se cobrir a ave com uma folha de papel alumínio.

Para a finalização, o prato é decorado com tomates cereja, tiras de pepino fresco e espetinhos de frutas (como kiwi, uvas grandes ou fatias de pêssego/damasco em calda), criando um contraste visual e gustativo entre a intensidade da carne e o frescor das frutas.