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Tortas de cottage sem farinha de trigo: a substituição funcional

Receitas

A caçarola de queijo cottage é tradicionalmente associada à sêmola, que lhe confere leveza e estrutura. No entanto, este ingrediente pode tornar o prato pesado e aumentar o seu teor calórico. É possível obter uma textura mais leve utilizando aglutinantes alternativos: amido de milho, claras em castelo, farinha sem glúten ou até puré de fruta. A qualidade do próprio queijo cottage desempenha um papel fundamental, uma vez que constitui a base da caçarola.

Кусочек воздушного суфле
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусочек воздушного суфле

Sem sêmola: controlo da humidade

Roman Ryzhov, especialista em receitas da Gastronom.ru, explica que, sem sêmola, a mistura de queijo cottage corre o risco de ficar demasiado líquida ou de se desfazer após a cozedura. A sêmola absorve normalmente o excesso de humidade e cria uma estrutura, pelo que a sua ausência exige uma preparação especial dos ingredientes. Para evitar problemas de textura, escolha o queijo cottage o mais seco possível. Se o produto estiver húmido, recomenda-se deixá-lo sob um peso durante a noite para que o sérum escorra. Antes de misturar, o ideal é passar a mistura por um coador ou bater no liquidificador para obter uma completa homogeneidade.

Banana e Amido de Milho

Nesta versão, o amido de milho e as rodelas de banana atuam como aglutinantes. O amido de milho é preferível ao amido de batata, pois produz uma consistência mais suave e menos elástica. Para fazer 5 porções, vai precisar de 500 g de queijo cottage, 4 ovos, 175 g de açúcar, 1 banana, 2 colheres de sopa de natas com 20% de gordura, 2 colheres de sopa cheias de amido de milho, as sementes de meia vagem de baunilha e uma pitada de sal. Separe as claras das gemas e leve as claras ao frigorífico durante 15 minutos. Misture o queijo cottage, as gemas, o açúcar, as natas, o amido de milho e a baunilha com uma batedeira até obter uma mistura homogénea e leve ao frigorífico durante 10 minutos. Bata as claras em castelo com sal até obter picos firmes e incorpore-as delicadamente à base de queijo cottage com movimentos ascendentes. Coloque a mistura numa forma de 24-26 cm de diâmetro forrada com papel vegetal. Distribua as rodelas de banana por cima, pressionando-as ligeiramente na massa. Leve ao forno a 180°C durante 30 a 40 minutos e deixe arrefecer um pouco.

Opção alimentar com framboesas

Esta receita foi elaborada para uma dieta rigorosa: não contém açúcar, farinha ou amido. O sabor doce pode ser obtido com framboesas frescas ou um adoçante natural. Para 4 porções, utilize 500 g de queijo cottage com 5% de gordura, 4 ovos de categoria C1, 150 ml de iogurte natural, 100 g de framboesas frescas, 10 ml de óleo vegetal para untar e 0,5 colheres de chá de extrato de baunilha. Passe o queijo cottage por um passador fino, separe as gemas das claras e deixe as claras à temperatura ambiente. Bata o queijo cottage, o iogurte, as gemas e a baunilha no liquidificador e, em seguida, incorpore delicadamente as framboesas. Bata as claras em castelo e incorpore-as delicadamente na mistura de queijo cottage, aos poucos, com a ajuda de uma espátula. Unte um tabuleiro, forre-o com a massa e leve a cozer em forno pré-aquecido a 170°C durante 40 a 50 minutos, ou até dourar. Deixe a caçarola arrefecer na assadeira durante 15 minutos antes de cortar.

Empadão de Frutos Vermelhos com Creme Azedo

Esta receita requer cuidado ao manusear as claras: o tabuleiro deve estar seco e limpo para garantir que a caçarola fica fofa. Para 4 doses, utilize 350 g de queijo cottage com 2 a 5% de gordura, 300 g de frutos vermelhos (mirtilos, framboesas, cerejas ou groselhas), 3 ovos, 100 g de natas azedas com 10% de gordura, adoçante a gosto, uma pitada de baunilha e manteiga para untar. Descongele os frutos vermelhos, se necessário, unte um tabuleiro de 22 cm de diâmetro e pré-aqueça o forno a 160°C. Bata o queijo cottage, as natas e as gemas no liquidificador, adicionando a baunilha. À parte, bata as claras em castelo, adicionando o adoçante aos poucos. Primeiro, incorpore um terço das claras em castelo na mistura de queijo cottage, depois adicione as restantes e incorpore delicadamente. Por fim, incorpore as frutas vermelhas. Leve ao forno por 45 minutos. Após desligar o forno, deixe a travessa com a porta entreaberta durante 1 hora para arrefecer gradualmente.

Caçarola Zebra para Crianças

Uma sobremesa impressionante com camadas alternadas de chocolate e leite. O amido de milho garante uma estrutura estável. Para 4 porções, utilize 500 g de queijo cottage com 9% de gordura, 4 ovos, 150 g de açúcar, 5 colheres de sopa de amido de milho, 80 g de iogurte natural, 4 colheres de sopa de cacau em pó, 1 colher de chá de açúcar baunilhado, manteiga e açúcar em pó. Bata os ovos com o açúcar e o açúcar baunilhado até obter um creme fofo, adicione o queijo cottage e o amido de milho e misture. Divida a massa em duas partes iguais: adicione o cacau e o iogurte a uma das partes e misture até obter uma massa homogénea. Coloque 3 colheres de sopa de cada massa, clara e escura, alternadamente numa forma untada. Leve ao forno a 170 °C durante cerca de 45 a 50 minutos. Deixe a caçarola arrefecer completamente na forma antes de servir.

Caçarola fofa com leite condensado

Nesta receita, o açúcar é substituído por leite condensado, o que cria um sabor cremoso e uma textura densa, mas macia. Para 6 porções, utilize 500 g de queijo cottage com 11% de gordura, 380 g de leite condensado, 3 ovos, 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de chá de açúcar baunilhado, frutos vermelhos para decorar e uma pitada de sal. Passe o queijo cottage por um coador. Misture os ovos, o sal, o açúcar baunilhado e o leite condensado. Adicione o queijo cottage e o amido peneirado à mistura de ovos e bata até obter uma mistura homogénea. Deite numa forma forrada com papel vegetal e leve ao forno durante 35 a 40 minutos a 190 °C. Deixe arrefecer antes de servir.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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