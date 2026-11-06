Anéis de maçã fritos em massa de kefir: prontos em minutos, sem fermento

Três maçãs fatiadas, um ovo, kefir e farinha de trigo transformam a cozinha em uma panificadora doméstica sem a complexidade de receitas com fermento. O resultado são anéis dourados, parecidos com donuts, que escondem uma textura úmida e aromática. A preparação dispensa a espera do crescimento da massa e o amassado, entregando uma sobremesa pronta em poucos minutos, ideal para acompanhar o chá da tarde.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожно-яблочные колечки с сахарной пудрой

Ingredientes

A base da receita depende de produtos simples, com uma pequena adição de baunilha sugerida para intensificar o aroma.

3 maçãs grandes (preferencialmente variedades ácidas e firmes)

1 ovo

150 ml de kefir

130 g de farinha de trigo

2 colheres de sopa de açúcar

½ colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Açúcar de confeiteiro e canela em pó para polvilhar

Óleo vegetal para fritar

Preparo

Em uma tigela funda, misture o ovo com o açúcar. Acrescente o kefir, a farinha, o fermento em pó e o sal. Mexa até obter uma massa homogênea e espessa, semelhante à de panquecas (oladyi) clássicas.

Remova o miolo das maçãs e corte-as em anéis com aproximadamente 1 cm de espessura. A escolha de uma maçã firme é essencial para que ela mantenha a estrutura durante o aquecimento e não vire uma papa.

Esquente o óleo vegetal em uma frigideira. Mergulhe cada anel de maçã totalmente na massa e transfira cuidadosamente para a panela. Frite por 2 a 3 minutos de cada lado, até que a superfície atinja uma cor dourada uniforme.

Retire os anéis e coloque-os sobre um papel toalha para absorver o excesso de gordura. Finalize polvilhando uma mistura de canela e açúcar de confeiteiro. O melhor momento para servir é ainda morno, acompanhado de mel ou requeijão (smetana), se desejar.