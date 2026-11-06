Cenouras pequenas assadas a 200 graus recebem nozes e coentro fresco no final

A cenoura assada com notas cítricas e especiarias surge como uma alternativa vibrante aos preparos tradicionais. Neste prato marroquino, a raiz ganha corpo através do calor e uma marinada que equilibra doçura e aroma, transformando-se em um acompanhamento que sustenta tanto carnes quanto peixes.
O processo divide-se em duas etapas fundamentais: o assamento da cenoura e a montagem da marinada. Para começar, distribua 25 unidades pequenas de cenoura em uma única camada sobre uma assadeira ou forma refratária, garantindo espaço para que cozinhe uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 200 graus por um período de 35 a 45 minutos, até que fiquem macias.
Enquanto os legumes assam, prepare a mistura. Em um recipiente, combine 1 colher de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de mel, o suco de um limão e meio e o suco de uma laranja grande. Acrescente 3 dentes de alho grandes picados, pasta de harissa a gosto, ½ colher de chá de zira, ½ colher de chá de páprica em pó, ½ colher de chá de canela em pó e ½ colher de chá de sal. Misture até obter uma consistência homogênea.
Ao retirar as cenouras do forno, ainda quentes, despeje imediatamente a marinada sobre elas. Deixe o prato repousar por pelo menos 15 minutos, permitindo que os sabores penetrem nos vegetais. Antes de servir, finalize com ½ xícara de nozes trituradas e um punhado pequeno de coentro fresco picado.
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