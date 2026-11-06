Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Salada Caesar com base de iogurte e bacon
Goiás já produz mas Brasil cobra: transferência de tecnologia vira condição
Museu das Amazônias reabre em Belém com foco em biodiversidade e crise climática
Colapso do salmão em Sakhalin: só 34 de 80 plantéis incubam ovas e leilões de cotas ameaçam capilaridade regional
Alam Al Roum: o plano para um Egito navegável até 2030
Governo moçambicano lança carteira surpresa: projetos turísticos atraem capitais e redefinem economia do país
PJ de Guiné-Bissau neutraliza tráfico de 1,138 kg de cocaína por engolimento
Exército venezuelano com apoio da CIA conduz operação que mata 19 na fronteira com a Colômbia
Inverno silencioso na superfície: a verdadeira vida dos castores embaixo do gelo

Ninjin Shirishiri: receita okinawense de cenoura ralada, ovo e atum

Receitas

O Ninjin Shirishiri é um prato típico de Okinawa, no Japão, que exemplifica a habilidade da culinária local em elevar ingredientes simples a um resultado equilibrado. O nome deriva de ninjin (cenoura) e do termo okinawense shirishiri, que descreve o ato de ralar o vegetal, simulando o som produzido durante esse processo.

Салат с тунцом и морковью
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с тунцом и морковью

A composição une a doçura da cenoura refogada à textura dos ovos e ao sabor marcante do atum, podendo ser servida tanto como uma salada fria quanto como um petisco substancial.

Ingredientes

  • 3 cenouras médias
  • 1 lata de atum (150-180 g)
  • 2 ovos
  • 1 colher (sopa) de molho de soja
  • 1 colher (sopa) de óleo vegetal
  • Uma pitada de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar

Preparo

O primeiro passo é a preparação dos vegetais: as cenouras devem ser descascadas e raladas em tiras finas e longas (estilo juliana), preferencialmente com um ralador específico para isso. A cebolinha deve ser cortada em meia-lua fina.

Em uma frigideira com o óleo vegetal, refogue a cebolinha até que fique macia e, em seguida, adicione a cenoura. Cozinhe por 5 a 7 minutos, mexendo ocasionalmente, até que a cenoura amoleça, mas mantenha a estrutura, sem desmanchar. Após esse processo, transfira os vegetais para uma tigela e deixe esfriar completamente.

Para a proteína, bata os ovos com uma pitada de sal e, na mesma frigideira, prepare de 2 a 3 panquecas finas. Depois de frias, enrole as panquecas em cilindros apertados e corte-as em tiras finas.

O toque final consiste em drenar o líquido da lata de atum e desmanchar a carne com um garfo. Em uma tigela, combine a cenoura resfriada, as tiras de ovo e o atum. Tempere com o molho de soja e a pimenta-do-reino, misturando delicadamente para preservar a integridade dos ingredientes.

Recomenda-se resfriar o prato antes de servir e finalizar com a cebolinha picada para conferir frescor.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Mulher
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
O impacto da funcionalidade no design de bolsas: o que mudou nas coleções atuais
Mulher
O impacto da funcionalidade no design de bolsas: o que mudou nas coleções atuais
Forma das sobrancelhas: estrutura visual e limites da técnica
Mulher
Forma das sobrancelhas: estrutura visual e limites da técnica
Mais populares
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins

A mirabelle, com frutos dourados e sabor intenso, recupera seu espaço nos jardins brasileiros, revelando vantagens de cultivo que valem a pena explorar.

Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
O que faz o molho de Chicken au Poivre ser diferente: tostar a pimenta preta em grãos antes de triturar
O que faz o molho de Chicken au Poivre ser diferente: tostar a pimenta preta em grãos antes de triturar
Sombra central na pálpebra: luz refletida projeta o olhar e altera a profundidade visual
Sedum: a espécie que revolucionou a manutenção de jardins em locais de clima seco e quente
Traição interna abala Likud: Eisenkot consolida 67 votos no Knesset Anastasiya Zhukova Governo da Geórgia rejeita críticas da União Europeia e defende legitimidade de sua gestão atual Creator Ameaça real no Cáucaso: Bruxelas prepara medidas drásticas que mudarão o destino da Geórgia até 2027 Ksenia Semenova
Jardim sem manutenção constante: a escolha vegetal que redesenhou o padrão de cercas vivas urbanas
Calzone de frango: massa fermentada mantém integridade durante 30 minutos de forno
Salada de atum em esferas cobertas por cenoura imitando tangerinas
Salada de atum em esferas cobertas por cenoura imitando tangerinas
últimos materiais
Ninjin Shirishiri: receita okinawense de cenoura ralada, ovo e atum
Salada Caesar com base de iogurte e bacon
Goiás já produz mas Brasil cobra: transferência de tecnologia vira condição
Museu das Amazônias reabre em Belém com foco em biodiversidade e crise climática
Colapso do salmão em Sakhalin: só 34 de 80 plantéis incubam ovas e leilões de cotas ameaçam capilaridade regional
Alam Al Roum: o plano para um Egito navegável até 2030
Governo moçambicano lança carteira surpresa: projetos turísticos atraem capitais e redefinem economia do país
PJ de Guiné-Bissau neutraliza tráfico de 1,138 kg de cocaína por engolimento
Exército venezuelano com apoio da CIA conduz operação que mata 19 na fronteira com a Colômbia
Inverno silencioso na superfície: a verdadeira vida dos castores embaixo do gelo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.