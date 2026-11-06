Ninjin Shirishiri: receita okinawense de cenoura ralada, ovo e atum

O Ninjin Shirishiri é um prato típico de Okinawa, no Japão, que exemplifica a habilidade da culinária local em elevar ingredientes simples a um resultado equilibrado. O nome deriva de ninjin (cenoura) e do termo okinawense shirishiri, que descreve o ato de ralar o vegetal, simulando o som produzido durante esse processo.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с тунцом и морковью

A composição une a doçura da cenoura refogada à textura dos ovos e ao sabor marcante do atum, podendo ser servida tanto como uma salada fria quanto como um petisco substancial.

Ingredientes

3 cenouras médias

1 lata de atum (150-180 g)

2 ovos

1 colher (sopa) de molho de soja

1 colher (sopa) de óleo vegetal

Uma pitada de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Preparo

O primeiro passo é a preparação dos vegetais: as cenouras devem ser descascadas e raladas em tiras finas e longas (estilo juliana), preferencialmente com um ralador específico para isso. A cebolinha deve ser cortada em meia-lua fina.

Em uma frigideira com o óleo vegetal, refogue a cebolinha até que fique macia e, em seguida, adicione a cenoura. Cozinhe por 5 a 7 minutos, mexendo ocasionalmente, até que a cenoura amoleça, mas mantenha a estrutura, sem desmanchar. Após esse processo, transfira os vegetais para uma tigela e deixe esfriar completamente.

Para a proteína, bata os ovos com uma pitada de sal e, na mesma frigideira, prepare de 2 a 3 panquecas finas. Depois de frias, enrole as panquecas em cilindros apertados e corte-as em tiras finas.

O toque final consiste em drenar o líquido da lata de atum e desmanchar a carne com um garfo. Em uma tigela, combine a cenoura resfriada, as tiras de ovo e o atum. Tempere com o molho de soja e a pimenta-do-reino, misturando delicadamente para preservar a integridade dos ingredientes.

Recomenda-se resfriar o prato antes de servir e finalizar com a cebolinha picada para conferir frescor.