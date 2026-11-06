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Salada Caesar com base de iogurte e bacon

Receitas

Esta versão da salada Caesar transforma a entrada clássica em uma refeição completa ao integrar bacon e ovos cozidos. A proposta é manter a estrutura reconhecível do prato, mas simplificar a execução ao substituir ingredientes técnicos por itens comuns da despensa doméstica.

Свежий салат из овощей и феты
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Свежий салат из овощей и феты

O ponto central da receita é a substituição do molho tradicional por uma base de iogurte. Essa escolha elimina a necessidade de ovos crus e anchovas, resultando em uma emulsão mais leve onde a acidez do iogurte e do limão equilibra a gordura e o sal do bacon frito.

Ingredientes (4 porções)

  • Alface laguda (lactuca)
  • Bacon
  • Ovos cozidos
  • 50g de queijo parmesão ralado
  • 2 fatias grossas de pão branco
  • Iogurte natural
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo

Para os croutons, retire as cascas do pão e corte o miolo em cubos pequenos. Disponha-os em uma assadeira, em camada única, e leve ao forno a 180°C por 5 minutos até ficarem crocantes.

Prepare a emulsão misturando o iogurte natural, o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino em uma tigela.

Frite o bacon em uma frigideira aquecida, sem adição de gordura, por um minuto de cada lado. O ideal é não utilizar óleo extra nem secar as fatias com papel toalha, preservando a leve untuosidade que complementa o sabor do conjunto.

Para a montagem, lave e seque as folhas de alface, rasgando-as grosseiramente com as mãos. Em uma saladeira, combine as folhas, o bacon frito e os ovos cortados em quatro partes. Finalize regando com o molho de iogurte, polvilhando o parmesão e adicionando os croutons.

Uma variação interessante para conferir um aroma defumado mais profundo é tostar os cubos de pão na mesma frigideira utilizada para fritar o bacon.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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