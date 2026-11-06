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Copa lombo suína: cozimento sob tampa com caldo de vegetais

Receitas

A proposta de Ludmila65 para preparar copa lombo suína (sobrepaleta) foge do caminho tradicional da fritura profunda. O diferencial aqui é a etapa final: após a panagem e a selagem rápida, a carne termina de cozinhar sob a tampa, imersa em um caldo natural de vegetais. Essa técnica substitui o excesso de gordura pela umidade do tomate e da cebola, resultando em uma textura mais macia e saborosa.

Отбивные из свинины
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Отбивные из свинины

O preparo da base e da carne

O prato começa com 500g de copa lombo cortada em fatias de aproximadamente 1 cm. A carne deve ser salgada, temperada com especiarias para suínos e batida. É fundamental deixar as fatias descansarem por 10 a 15 minutos para que o tempero penetre nas fibras.

Enquanto a carne descansa, prepara-se a base vegetal: 100g de cebola picada e 120g de tomates cortados. Em uma panela, refogue a cebola em 2 colheres de sopa de óleo vegetal, adicione os tomates e deixe a mistura murchar em fogo médio. O passo seguinte é tampar a panela e cozinhar em fogo baixo por 5 minutos, reservando essa base para a finalização.

Panagem e a operação de cozimento

A técnica de empanamento segue três etapas para garantir a fixação da crosta: primeiro, as fatias são passadas em 5 colheres de sopa de farinha de trigo e deixadas descansar por 5 minutos. Em seguida, são mergulhadas em uma mistura de dois ovos batidos com 2 colheres de sopa de água e sal. Por fim, a carne é envolta em 6 colheres de sopa de farinha de rosca com sabor barbecue.

As costeletas são fritas em fogo médio, por apenas 1 a 2 minutos de cada lado, apenas para dourar. Imediatamente após a fritura, a carne é disposta sobre a cama de vegetais reservada anteriormente. O toque final consiste em adicionar fatias de alho sobre a carne e duas colheres de sopa de água fervente. O conjunto deve cozinhar tampado, em fogo mínimo, por mais 5 a 7 minutos.

Montagem e valores

Para completar a apresentação, o restante da mistura de ovos é frito em uma frigideira seca até formar uma omelete firme. O resultado são fatias suculentas com aroma de tomate e alho, acompanhadas pelos vegetais e a omelete.

O preparo total leva cerca de 50 minutos e rende 4 porções. Cada porção possui aproximadamente 747,7 kcal, com 28,2g de proteínas, 44,1g de gorduras e 61,4g de carboidratos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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