Bifes de porco em crosta de nozes: o corte manual dos frutos é a chave para manter a crocância

Os costeletas de porco em crosta de nozes dependem de uma única decisão estrutural: a textura da cobertura. O prato apresenta um contraste entre a crocância das nozes trituradas e a suculência da carne, equilibrado por um chutney de maçã picante. É uma preparação que funciona tanto para um jantar casual como para uma refeição em família, onde a combinação específica de ingredientes define o resultado final.

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O segredo da crosta está na forma como as nozes são processadas. Em vez de utilizar um liquidificador, que transformaria as nozes em farinha, estas são picadas à faca em migalhas grossas de 2 a 4 mm. Este controlo manual preserva a integridade física das partículas de nozes, permitindo que adiram firmemente à carne e mantenham a sua crocância durante a cozedura. A mistura para a cobertura inclui ainda tomilho fresco finamente picado, uma colher de chá de alho em pó, sal e pimenta.

O agente aglutinante é uma mistura de ovo e mostarda. Batem-se dois ovos com quatro colheres de sopa de mostarda em grão até obter uma mistura homogénea. Cada uma das seis costeletas de porco é primeiro mergulhada nesta mistura líquida e depois panada nas migalhas de nozes. É importante pressionar firmemente as nozes contra a superfície da carne com as mãos para garantir que a crosta se mantém aderida.

O processo de confeção envolve duas etapas. Primeiro, as costeletas são seladas numa frigideira larga com duas colheres de sopa de azeite em lume forte durante dois minutos de cada lado. Esta etapa tem como objetivo selar os sucos dentro da carne e dar à crosta uma cor dourada. De seguida, a carne é transferida para um tabuleiro de forno forrado com papel vegetal e assada num forno pré-aquecido a 175 °C durante 20 a 25 minutos.

Chutney de Maçã

O acompanhamento serve como contraponto ácido e doce à saborosa crosta. Trezentos gramas de maçãs são descascadas e cortadas em cubos de aproximadamente 1 cm. Duas chalotas são picadas. Numa panela, as maçãs e as chalotas são combinadas com uma colher de sopa de mostarda em grão, uma colher de sopa de açúcar mascavado, duas colheres de sopa de vinagre de maçã, meia colher de chá de canela e sal a gosto.

A mistura é levada à ebulição, depois reduz-se o lume ao mínimo e coze-se em lume brando durante 10 minutos, mexendo ocasionalmente.

Serviço

As costeletas devem ser servidas imediatamente após a sua preparação, enquanto a crosta de nozes estiver bem crocante. O chutney de maçã é colocado ao lado da carne ou por cima, pouco antes de ser servida. Não é recomendável aplicar o molho com antecedência, pois a humidade do chutney irá suavizar a crosta de nozes, eliminando a principal característica de textura do prato.