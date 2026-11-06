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White Russian: técnica de textura e proporções da dose

Receitas

O White Russian é um coquetel definido por sua textura densa e envolvente, onde o caráter marcante do café se funde a um final cremoso. O resultado depende do equilíbrio rigoroso entre a potência da vodka, a doçura do licor e a gordura do creme de leite.

Молочный коктейль с кофе и орехами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Молочный коктейль с кофе и орехами

Para preparar uma dose, são necessários:

  • 50 ml de vodka
  • 20 ml de licor de café
  • 30 ml de creme de leite (35% de gordura)
  • Gelo picado a gosto

A técnica da textura

A escolha do gelo é o primeiro ponto decisivo: utilize cubos grandes em um copo do tipo Old Fashioned ou Rocks. Cubos maiores derretem mais lentamente, preservando a densidade da bebida e evitando que ela se torne aquosa.

O componente lácteo também exige um gesto específico. Para obter a consistência aveludada, o creme de leite deve ser levemente agitado — seja na coqueteleira ou na própria embalagem — por cinco segundos, garantindo que fique encorpado, porém ainda fluido.

A montagem segue a ordem dos ingredientes. Primeiro, despeja-se a vodka e, em seguida, o licor de café. Por fim, o creme de leite é vertido em um fio fino, direcionando o fluxo sobre um cubo de gelo ou utilizando as costas de uma colher bailarina para criar a camada superior.

O drink pode ser servido de duas formas: misturado até a homogeneidade ou mantendo o contraste visual do creme sobre a base escura. Acompanha um canudo curto e deve ser consumido imediatamente.

Variações da fórmula

A estrutura do White Russian permite adaptações simples conforme a base alcoólica: a substituição da vodka por rum resulta no "White Cuban", enquanto a tequila cria o "White Mexican".

Para versões mais intensas, o creme de leite pode ser trocado por um licor cremoso (como o Baileys), transformando-o no "Blind Russian". Já as versões modificadas incluem o "Anna Kournikova", que utiliza leite desnatado, ou o "Dirty Russian", que adiciona xarope de chocolate à composição.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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