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Fisologia da pectina: a densidade natural da geleia de physalis dispensa espessantes

Receitas

A geleia de physalis se destaca por sua consistência naturalmente densa e gelatinosa, resultado da alta concentração de pectina do fruto — que chega a ser duas a três vezes superior à de tomates comuns. Essa característica dispensa o uso de espessantes externos, permitindo que a textura seja alcançada apenas por meio do processamento térmico e das propriedades intrínsecas da fruta.

Лимоны больше не горчат: варю цитрусовое варенье по новому методу, убирая всего одну деталь
Photo: Pravda.Ru by Наталья Гусева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Processo de Preparação e Técnica

Para a execução da receita, são utilizados 400 g de physalis. Os frutos devem ser retirados de suas cápsulas, lavados em água quente para a remoção da camada cerosa e delicadamente perfurados com um palito, medida necessária para evitar que a pele se rompa durante o aquecimento.

O equilíbrio de acidez e aroma é conferido por um limão. A polpa deve ser limpa, removendo-se a parte branca esponjosa, e cortada em fatias finas, que são posteriormente divididas em quatro partes com a retirada total das sementes para evitar o amargor.

A operação técnica inicia-se com a mistura dos frutos e do limão com 400 g de açúcar em uma panela de fundo grosso. Após um repouso de 20 a 30 minutos para que o açúcar extraia o suco das bagas, a mistura é levada ao fogo médio até a completa dissolução dos cristais. O estágio decisivo consiste em um cozimento lento, sob tampa, durante 1,5 hora em temperatura mínima, processo que concentra o sabor e confere à massa a tonalidade âmbar e notas tropicais.

Consistência e Parâmetros de Conservação

A viscosidade final do produto é variável conforme o tempo de cocção: um cozimento adicional de 30 minutos resulta em uma massa mais espessa. É importante notar que a densidade aumenta naturalmente após o resfriamento completo.

A segurança da conservação depende da esterilização prévia do recipiente de vidro (pote de 0,5 l) e da tampa. A geleia deve ser transferida ainda quente para o pote, vedada hermeticamente, invertida e envolta em tecido grosso até o resfriamento total. O armazenamento deve ocorrer em local fresco.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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