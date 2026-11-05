Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Plano estratégico para o Metro do Porto: projeto ambicioso redesenhará o acesso à zona sul
A desconexão no atendimento do câncer de mama no DF: o que precisa mudar urgentemente
Imposto sobre superlucros ameaça modernização da única refinaria dos Bálticos
Heineken compra Better Drinks: revolução no mercado de bebidas brasileiras
Binance: hackers usaram falsas entrevistas de emprego para roubar US$ 6,3 bilhões
Vinagrete Reimaginado: como as nozes transformam um clássico em algo especial
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Cães de trenó do Ártico têm ossos das patas 6% mais curtos para maior estabilidade na tração
Queda nos preços de energia nos EUA não reflete estabilização no Estreito de Ormuz

Cortes baratos de bovina: a colagem que transforma a rigidez em maciez

Receitas

Enfrentar o orçamento familiar exige escolher peças de carne que a culinária considera nobres apenas no sentido da economia: lombo anterior, coxa e peito de frango? Não. Trata-se da carne bovina com maior teor de colágeno. Ao contrário da filé mignon, que perde suculência em cozimentos longos e se torna seco, esses cortes mais baratos revelam seu potencial verdadeiro quando submetidos ao fogo lento. A transformação ocorre no momento em que o colágeno estrutural se converte em gelatina, conferindo à carne aquela textura aveludada que define um bom ensopado.

Домашняя тушенка: томленая говядина
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя тушенка: томленая говядина

O mecanismo da maciez

A regra prática é contra-intuitiva: quanto mais rígida e barata a peça bruta, melhor ela performa em preparações de longa duração. Temperaturas entre 85 e 95 °C, mantidas estáveis, quebram as ligações do tecido conjuntivo. Essa mudança física não apenas amacia a fibra muscular, mas também enriquece o caldo, criando um corpo mais denso. Portanto, a economia de custo no supermercado não implica uma perda de qualidade sensorial no prato, desde que a técnica respeite a biologia do corte.

Execução e ingredientes

Para quatro porções, com aproximadamente 551 kcal cada, a base requer precisão nas proporções:
700 g de bovina (lombo anterior, coxa ou pescoço);
2 cebolas;
2 cenouras;
3 dentes de alho;
500 ml de caldo de carne (ou água);
3 colheres de sopa de óleo vegetal;
6 grãos de pimenta-preta, 2 folhas de louro e sal a gosto.

O processo começa com o corte. Os cubos devem ter de 3 a 4 cm e ser fatiados na direção transversal das fibras; esse gesto mecânico é essencial para facilitar a digestão da estrutura proteica após o cozimento. Em seguida, use uma panela de fundo grosso. O douramento em fogo alto não serve apenas para sabor, mas para ativar a reação de Maillard na superfície, criando uma crosta que ajuda a reter a umidade interna durante a fase seguinte. Junte as legumes cortados e refogue por 3 a 4 minutos, até que a cebola fique translúcida.

Adicione o caldo quente apenas até cobrir a carne. Leve a fervura, reduza imediatamente para o fogo mínimo e tampe. A etapa crítica é o controle térmico: a panela deve apresentar apenas uma leve borbulhamento durante aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Essa paciência térmica é o que garante a hidrólise total do colágeno.

Na reta final, 10 minutos antes do fim do tempo estimado, incorpore o alho e ajuste o sal. Depois de desligar o fogo, a panela deve permanecer tampada por mais 10 a 15 minutos. Esse período de repouso permite que o calor residual finalize o processo de absorção de sabores e que a gelatina estabilize, unificando a textura do prato. O tempo total de trabalho ativo e passivo gira em torno de 2,5 horas, uma troca de tempo por custo que resulta em um prato denso e macio.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Estética da estranheza nas coleções de Primavera-Verão 2027 de Chanel, Loewe e Prada
Mulher
Estética da estranheza nas coleções de Primavera-Verão 2027 de Chanel, Loewe e Prada
Forma das sobrancelhas: estrutura visual e limites da técnica
Mulher
Forma das sobrancelhas: estrutura visual e limites da técnica
Mais populares
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume

Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.

Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Técnica de sombras para ampliar o olhar
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Precedente paraguaio: Qual será o impacto do colapso bancário no Paraguai no Brasil e na Argentina? Dmitriy Sokolov O pânico sem fundamentos: a falta de lógica por trás da invasão russa Olesya Kireeva Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin
Margarida-dálmata: a diferença entre ornamentação e fonte de piretrinas para controle de pragas
Jeep Gladiator 2027 aposta em geometria de chassi e pneus beadlock em vez de mais potência
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
últimos materiais
Binance: hackers usaram falsas entrevistas de emprego para roubar US$ 6,3 bilhões
Vinagrete Reimaginado: como as nozes transformam um clássico em algo especial
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Cães de trenó do Ártico têm ossos das patas 6% mais curtos para maior estabilidade na tração
Queda nos preços de energia nos EUA não reflete estabilização no Estreito de Ormuz
Precedente paraguaio: Qual será o impacto do colapso bancário no Paraguai no Brasil e na Argentina?
Duas mortes no Festival de Zalala: consequências inesperadas abalam Quelimane
Infarto à espreita: como a ausência de sintomas esconde perigos fatais
O pânico sem fundamentos: a falta de lógica por trás da invasão russa
O que faz o molho de Chicken au Poivre ser diferente: tostar a pimenta preta em grãos antes de triturar
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.