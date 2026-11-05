Vinagrete Reimaginado: como as nozes transformam um clássico em algo especial

O vinagrete deixa de ser apenas uma mistura de legumes cozidos quando a tradicionalzeite é trocada por um molho espesso de nozes. Essa mudança na base da receita transforma a textura e realça o dulçor da beterraba, que se combina com o azedo suave dos pepinos em conserva e da repolho fermentado. O resultado é um prato autoral que mantém a simplicidade do preparo, mas eleva o sabor através de uma emulsão mais complexa.

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A base do salada

A estrutura do prato segue os parâmetros clássicos. São necessários 2 beterrabas, 3 batatas, 1 cenoura, 3 pepinos em conserva, 150 g de repolho fermentado, 100 g de ervilha em lata e 1 cebola pequena. Os legumes cozidos até ficarem macios devem ser pelados e cortados em cubos de tamanho médio uniforme. Os pepinos em conserva recebem o mesmo corte, enquanto a cebola deve ser picada bem finamente. O repolho fermentado precisa ser apertado com as mãos para drenar o excesso de líquido e, se necessário, pode ser levemente picado para integrar melhor a massa do salada.

O molho de nozes

O diferencial está na preparação da cobertura. Tomam-se 40 g de nozes, que são torradas em uma frigideira seca por 2 a 3 minutos, até liberar aroma. Depois de esfriadas, as nozes são processadas no liquidificador ou mixer até virarem uma farinha grosseira. A essa base junta-se 2 colheres de sopa de óleo de girassol cru, 1 colher de chá de mostarda granulada, 1 colher de sopa de vinagre de maçã e de 1 a 2 colheres de sopa de água. A mistura é temperada com sal e pimenta-do-reino moída na hora e batida até atingir uma consistência uniforme e densa.

Para finalizar, o molho é vertido sobre os legumes já combinados em uma tigela funda. A incorporação deve ser cuidadosa, garantindo que os cubos fiquem cobertos sem que a estrutura do salada perca a definição. Após o preparo, o prato deve descansar por 15 a 20 minutos para que os sabores se integrem. Pode ser servido com um toque de ervas frescas, caso deseje um contraste visual e aromático final.