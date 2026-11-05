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O que faz o molho de Chicken au Poivre ser diferente: tostar a pimenta preta em grãos antes de triturar

Receitas

Chicken au Poivre é uma técnica que transforma o aroma em protagonista. A proposta não é obter um prato picante, mas sim construir uma experiência de sabor baseada na profundidade da pimenta preta, combinada à suavidade do creme e ao cozimento lento do frango. O resultado é um molho aveludado que abraça o pedaço de carne, oferecendo uma complexidade que lembra a cozinha de restaurante, mas com um processo que cabe inteiramente na rotina doméstica. A diferença entre o resultado caseiro simples e o executado com precisão técnica reside, em grande parte, no tratamento dado à especiaria antes que ela entre em contato com o líquido.

Курица с соусом
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Курица с соусом

A lógica do grão: aroma antes da moagem

O ponto de divergência técnica mais visível ocorre na preparação do tempero. Em vez de usar pimenta moída imediatamente, os grãos de pimenta preta são aquecidos em uma frigideira seca até que liberem aroma. Este gesto físico tem um propósito químico claro: o calor resfria os óleos essenciais presos no grão. Quando esses grãos são posteriormente triturados com um martelo, eles não produzem apenas o efeito ardente da capsicina, mas também uma doçura aromática quente. É essa camada de profundidade que distingue o molho do prato de um simples acompanhamento condimentado. A ação é observável: o cheiro muda de vegetal para floral e terroso; o mecanismo é a liberação controlada de compostos aromáticos pelo calor seco.

Construção da base e coesão

A execução do prato segue uma sequência que prioriza a extração de sabor antes da adição dos líquidos. Para a receita, utilizam-se oito filés de coxas de frango sem pele e sem osso, uma colher de sopa de pimenta em grãos, quatro colheres de sopa de manteiga, uma xícara de caldo, meia xícara de creme de leite, duas colheres de sopa de salsinha picada, quatro ramos de tomilho, uma colher de sopa de suco de limão e três colheres de sopa de chalota (ou cebola comum), além de sal a gosto.

O frango é salgado por ambos os lados e reservado. Em uma frigideira grande, em fogo médio, duas colheres de sopa de manteiga são derretidas. Os filés são dispostos com o lado liso para baixo e dourados por seis minutos. A capacidade da panela é um limite prático crucial: se a panela estiver superlotada, a umidade liberada pela carne impede o douramento e a cozinhamento, exigindo que a carne seja cozida em lotes. Após a inversão e mais quatro minutos de cocção, a carne é removida e reservada.

Na mesma frigideira, aproveitando os sólidos torrados (fond) no fundo, o restante da manteiga é derretido. A chalota picada é adicionada e cozinada até amaciar. O caldo é vertido e os pedaços marrons são raspados do fundo, integrando-se ao líquido para enriquecer o sabor base. Em seguida, o creme de leite, o tomilho e a pimenta tritada são incorporados. O líquido é levado a fervura suave e o frango é devolvido ao molho. A panela é coberta e o conjunto é cozido por aproximadamente dez minutos, até que a carne esteja pronta.

Finalização e textura

A etapa final é definida pela consistência, não apenas pelo tempo. O suco de limão e a salsinha são adicionados, e o tempero é ajustado. O molho é cozido por mais alguns minutos, permitindo que os sólidos do creme e o amido natural da carne e do líquido trabalhem juntos. A indicação de prontidão é física e visual: o líquido deve envolver o dorso de uma colher ao ser passado por ele. Essa textura é a confirmação de que o equilíbrio entre gordura, líquido e sabor está estabelecido, encerrando o processo sem necessidade de espessantes artificiais.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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