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Mandarina comum esconde truque: evaporação transforma mistura em conserva firme

Receitas

A transformação de 500 g de mandarinas, 350 g de açúcar e o suco de meio limão em um doce denso é um processo de redução controlada. O texto documenta uma receita para dois porções, onde a interação entre os açúcares naturais da fruta, o açúcar adicionado e a remoção de água por evaporação define a consistência final do produto.

Мандарины
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Мандарины

A operação decisiva começa no tratamento da casca. O material de origem indica que as mandarinas devem ser lavadas com escova para remover resíduos da superfície. As cascas são imersas em água quente por 5 minutos, uma etapa que altera sua textura antes de serem cortadas em tiras finas. A polpa é separada das membranas brancas e sementes, sendo fatiada em pedaços de tamanho médio. Essa preparação é funcional para garantir que os sólidos da fruta se integrem uniformemente ao xarope.

A mistura dos ingredientes ocorre em uma panela. O suco do meio limão é adicionado à polpa e à casca, seguido pela totalidade dos 350 g de açúcar. O conjunto é deixado repousar por 10 a 15 minutos. Nesse intervalo, o açúcar dissolve-se no líquido naturalmente liberado pela fruta, criando uma solução homogênea antes da aplicação do calor.

Critérios de processamento térmico

O aquecimento inicial é feito em fogo médio-alto até o ponto de ebulição, com agitação constante. Assim que a mistura entra em ebulição, o calor é reduzido ao mínimo. O tempo documentado para a cocção é de 40 a 50 minutos. Durante esse período, a agitação frequente é necessária e a remoção da espuma superficial é recomendada pelo autor. O ponto de término é verificado por teste físico: uma gota da massa quente colocada em uma superfície fria deve manter a forma sem se espalhar. A fonte afirma que o produto continuará engrossando após o resfriamento completo.

As opções de aromáticos listadas na fonte — como canela, alecrim ou extrato de baunilha — são sugestões de variação. Se utilizados, esses ingredientes devem ser retirados antes do envase. A etapa final documentada consiste em transferir o doce ainda quente para um recipiente limpo e esterilizado. O texto original não fornece parâmetros de acidez específica, temperatura crítica de segurança microbiológica ou prazo de validade armazenado. O armazenamento recomendado é em local seco e fresco, após o resfriamento.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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