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Khachapuri de Airfryer: base de ricota e suluguni pronto em 25 minutos

Receitas

Substituir a massa de fermentação do khachapuri por uma base de proteína altera a textura e o tempo de preparo, transformando o prato em uma refeição rápida. A receita descrita na fonte apresenta uma versão adaptada para airfryer, onde o mix de ricota e farinha de arroz forma uma estrutura que se solidifica em cerca de 20 a 25 minutos, eliminando a necessidade de longa espera por crescimento da massa.

Хачапури по-аджарски с яйцом и сыром
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Хачапури по-аджарски с яйцом и сыром

A base é preparada amassando 120 g de ricota (5% de gordura) com um ovo, 30 g de farinha de arroz e sal até obter uma massa homogênea. O gesto decisivo aqui é a formação de uma 'barquinha' com bordas altas, que deve conter o recheio durante o cozimento. Essa forma mantém o líquido do ovo preso, permitindo que o prato se mantenha estruturado mesmo sem a rede de glúten da farinha de trigo.

Cozimento em duas etapas

A base vai para o cesto do airfryer a 180 °C por 10 a 12 minutos. O objetivo é apenas firmar a estrutura e dar uma leve cor dourada; se a superfície permanecer úmida, o tempo pode ser estendido em 2 a 3 minutos. Enquanto a massa assa, 40 g de queijo suluguni são ralados em pedaços grossos.

Ao retornar a barquinha do forno, o queijo é distribuído no centro. Uma pequena depressão é feita na camada de queijo, onde se coloca apenas a gema de um ovo. A fonte explica que o uso exclusivo da gema evita o espalhamento da clara e preserva a estética do prato; a clara restante pode ser usada em outras preparações.

O khachapuri volta ao airfryer por mais 3 a 4 minutos a 180 °C. O ponto de término é a fusão completa do queijo. O prato é finalizado com ervas frescas picadas e servido imediatamente, enquanto o queijo ainda está derretido e quente.

A fonte oferece duas variações: o suluguni pode ser substituído por muçarela, citada por suas propriedades de fundão e sabor suave; a farinha de arroz pode ser trocada por milho, integral ou trigo, dependendo das restrições dietéticas do consumidor.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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