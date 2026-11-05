Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Mandarina comum esconde truque: evaporação transforma mistura em conserva firme
Vitória democrata nos EUA impulsiona ouro e pressiona ações de IA
Salada de atum em esferas cobertas por cenoura imitando tangerinas
SUV familiar ganha quatro polegadas: Nissan Pathfinder XE-V6 agora encara terrenos que antes danificavam a versão de série
Hospital travado por anos em Nampula: obra estratégica retoma rumo à entrega em 2027
Novo regime RIMI CABA oferece abatimento fiscal para empresas de médio porte em Buenos Aires
Regra de posicionamento para escolher colares por tipo de decote
Bentley Torcal elétrico supera 1 milhão de km em testes extremos e define estratégia de validação antecipada para produção
Padrão da OMS para nitrato na água é questionado por risco a longo prazo

Harissa e Machboos: a técnica de desestruturação de grãos e carnes na gastronomia emiradense

Receitas

A gastronomia dos Emirados Árabes Unidos vai muito além do hummus e do shawarma, fundamentando-se em cozimentos lentos e no uso estratégico de especiarias. Um chef russo, com experiência de dois anos em um hotel cinco estrelas em Dubai, detalha a base da dieta emiradense através de pratos que priorizam a textura e o aroma.

Жареный рис с мясом и овощами
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареный рис с мясом и овощами

Harissa e Machboos: a força dos grãos

A Harissa é um prato de paciência. A combinação de trigo e carne de cordeiro é cozida em fogo baixo por várias horas. O objetivo técnico desse processo é a desestruturação dos ingredientes até que se transformem em uma massa densa e homogênea. O toque final, essencial para a entrega do prato, é a adição de manteiga clarificada (ghee) no momento de servir.

Já o Machboos funciona como a versão local do plov, mas com a distinção do uso de arroz de grão longo. O preparo começa com a selagem da carne (cordeiro ou frango) com cebola e tomates, seguida pela infusão de cúrcuma, cardamomo e canela. O arroz é adicionado posteriormente, cozinhando no próprio suco da carne e no bouquet de especiarias até que a textura esteja macia e aromática.

O peixe Hamour e a cultura dos tâmaras

No mar, o destaque é o Hamour, um peixe de carne branca e firme. A técnica recomendada envolve a marinada de alho esmagado, suco de limão e especiarias, podendo ser assado inteiro ou grelhado. O ponto ideal de cozimento é aquele em que a carne torna-se macia, mas mantém a densidade estrutural característica da espécie.

Fora das refeições principais, as tâmaras desempenham um papel central. Existe uma diferença sensorial marcante entre a fruta fresca e a seca: as tâmaras amarelas apresentam textura crocante e leve adstringência, enquanto as maduras são macias e com sabor melado. A tradição dita que sejam servidas com o café árabe forte, aromatizado com cardamomo.

Um ponto crítico da operação culinária nos Emirados é a rigorosa observância das normas Halal. Na prática profissional, isso exige a separação absoluta de áreas de trabalho, facas e tábuas de corte, impedindo qualquer contato entre produtos Halal e não Halal.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Economia
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Sombra central na pálpebra: luz refletida projeta o olhar e altera a profundidade visual
Mulher
Sombra central na pálpebra: luz refletida projeta o olhar e altera a profundidade visual
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Economia
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Mais populares
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume

Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.

Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Técnica de sombras para ampliar o olhar
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Derrota de Flávio: exílio enfraquece oposição e favorece agenda do Planalto Dmitriy Sokolov Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin Brasil à beira do abismo fiscal: Selic alta destrói qualquer equilíbrio Polina Petrova
Margarida-dálmata: a diferença entre ornamentação e fonte de piretrinas para controle de pragas
Jeep Gladiator 2027 aposta em geometria de chassi e pneus beadlock em vez de mais potência
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
últimos materiais
SUV familiar ganha quatro polegadas: Nissan Pathfinder XE-V6 agora encara terrenos que antes danificavam a versão de série
Hospital travado por anos em Nampula: obra estratégica retoma rumo à entrega em 2027
Novo regime RIMI CABA oferece abatimento fiscal para empresas de médio porte em Buenos Aires
Regra de posicionamento para escolher colares por tipo de decote
Bentley Torcal elétrico supera 1 milhão de km em testes extremos e define estratégia de validação antecipada para produção
Padrão da OMS para nitrato na água é questionado por risco a longo prazo
Anaphalis margaritacea: persistência visual e controle de rizomas no jardim
Laminado na parede: quando a classe de resistência é desnecessária
Porto de Arkhangelsk: a transição de viagens pontuais para o serviço regular de contêineres
Esponha nova congelada: o truque para bolsas térmicas e compressas confortáveis
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.