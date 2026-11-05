Harissa e Machboos: a técnica de desestruturação de grãos e carnes na gastronomia emiradense

A gastronomia dos Emirados Árabes Unidos vai muito além do hummus e do shawarma, fundamentando-se em cozimentos lentos e no uso estratégico de especiarias. Um chef russo, com experiência de dois anos em um hotel cinco estrelas em Dubai, detalha a base da dieta emiradense através de pratos que priorizam a textura e o aroma.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареный рис с мясом и овощами

Harissa e Machboos: a força dos grãos

A Harissa é um prato de paciência. A combinação de trigo e carne de cordeiro é cozida em fogo baixo por várias horas. O objetivo técnico desse processo é a desestruturação dos ingredientes até que se transformem em uma massa densa e homogênea. O toque final, essencial para a entrega do prato, é a adição de manteiga clarificada (ghee) no momento de servir.

Já o Machboos funciona como a versão local do plov, mas com a distinção do uso de arroz de grão longo. O preparo começa com a selagem da carne (cordeiro ou frango) com cebola e tomates, seguida pela infusão de cúrcuma, cardamomo e canela. O arroz é adicionado posteriormente, cozinhando no próprio suco da carne e no bouquet de especiarias até que a textura esteja macia e aromática.

O peixe Hamour e a cultura dos tâmaras

No mar, o destaque é o Hamour, um peixe de carne branca e firme. A técnica recomendada envolve a marinada de alho esmagado, suco de limão e especiarias, podendo ser assado inteiro ou grelhado. O ponto ideal de cozimento é aquele em que a carne torna-se macia, mas mantém a densidade estrutural característica da espécie.

Fora das refeições principais, as tâmaras desempenham um papel central. Existe uma diferença sensorial marcante entre a fruta fresca e a seca: as tâmaras amarelas apresentam textura crocante e leve adstringência, enquanto as maduras são macias e com sabor melado. A tradição dita que sejam servidas com o café árabe forte, aromatizado com cardamomo.

Um ponto crítico da operação culinária nos Emirados é a rigorosa observância das normas Halal. Na prática profissional, isso exige a separação absoluta de áreas de trabalho, facas e tábuas de corte, impedindo qualquer contato entre produtos Halal e não Halal.