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Salada de atum em esferas cobertas por cenoura imitando tangerinas

Receitas

Tradições de mesa às vezes pedem um gesto diferente: a apresentação de uma salada clássica pode mudar quando os ingredientes são moldados individualmente. A receita descrita transforma uma base de atum em esferas cobertas por cenoura ralada, simulando a aparência de tangerinas. Essa estrutura facilita o manuseio direto pelos convidados, dispensando o corte e a distribuição individual de porções.

Салат в виде мандаринов
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат в виде мандаринов

A combinação central envolve elementos que definem a consistência e o sabor. Uma lata de atum em conserva (sem óleo), três ovos cozidos, um bloco de queijo processado e dois dentes de alho são os componentes principais do recheio. O ajuste final depende do gosto pessoal para sal, pimenta e maionese. Para a camada externa, utilizam-se 500 g de cenoura cozida e folhas de coentro ou salsa para o acabamento visual.

A preparação começa com o processamento dos sólidos. Os ovos cozidos e o queijo processado são ralados. O atum é esmagado com um garfo até se tornar uniforme. O alho deve ser pressionado ou picado finamente. Esses itens são misturados em uma tigela funda, adicionando sal, pimenta e uma pequena quantidade de maionese para ligar a massa até que fique homogênea.

A cenoura cozida é ralada separadamente em uma tina fina. A textura deve ser macia o suficiente para se moldar facilmente, mas coesa para manter a forma. O formato é criado usando filme plástico. Uma camada fina de cenoura ralada é distribuída sobre o plástico. No centro, coloca-se uma porção do recheio de peixe. As bordas do filme são levantadas para envolver a mistura, enrolando firmemente para formar uma esfera compacta.

As esferas devem ser refrigeradas por aproximadamente 30 minutos. Esse tempo permite que a estrutura firme e mantenha a forma ao ser manipulada. Após o resfriamento, o filme plástico é removido. As esferas são levemente achatadas com os dedos para imitar a forma irregular de uma tangerina. Servidas em um prato claro, decoram-se com ramos de coentro ou salsa, que funcionam como as hastes e folhas da fruta.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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