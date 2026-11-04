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Carne sem suco na fritura: cebola e água gelada decidem o resultado

Receitas

O ponto que decide a textura de um cheburek ou pirozhok não está apenas na massa, mas na forma como o recheio retém o líquido. Para que a carne fiquem suculenta e o caldo interno se forme durante a fritura, a proporção de cebola e a adição de água gelada são os fatores determinantes na preparação do farofe de carne.

Лепешки
Photo: commons.wikimedia.org by Wicanto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лепешки

Proporções e base do recheio

Para 500 g de carne magra — que pode ser de boi, porco ou uma mistura das duas -, a receita utiliza duas cebolas grandes. A quantidade de cebola é essencial: ela é a principal fonte de umidade e sabor no prato final. O tempero básico consiste em 1 colher de chá de sal e 0,5 colher de chá de pimenta-preta moída na hora. Opcionalmente, uma pitada de cominho ou coentro pode ser adicionada para intensificar o aroma, conforme a preferência.

Ação decisiva: a água gelada e a massa

Após passar a carne e a cebola no moedor de carne, o próximo passo é o mais técnico. A água deve ser gelada (3 a 4 colheres de sopa) e adicionada gradualmente à massa de carne temperada. O objetivo não é criar um líquido, mas alterar a viscosidade da mistura. Enquanto se acrescenta a água, a massa deve ser amassada vigorosamente com as mãos, batendo o recheio contra o fundo da tigela. Essa ação incorpora ar à estrutura da carne e ajuda a emulsificar os líquidos, garantindo que o recheio não fique seco nem desagregue na fritura.

Finalização e controle de temperatura

A massa final deve ser coberta e levada à geladeira por 20 a 30 minutos. Este período de resfriamento é crucial antes da montagem. O recheio frio mantém a coesão estrutural, evitando que a carne escorra ou se espalhe excessivamente dentro da massa durante o contato intenso com a gordura quente. Se o recheio estiver em temperatura ambiente, a tendência de perda de sucos e deformação aumenta significativamente.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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