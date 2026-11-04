Bife de porco com ovos: cavidades na carne mantêm gemas intactas

Este prato baseia-se em uma dinâmica simples: a carne quente serve de base para o ovo, que cozinha lentamente até atingir a textura desejada. O resultado é um jantar rápido e substancial, onde a consistência do bife contrasta com a gema líquida. O detalhe decisivo para o sucesso da receita é a precisão ao criar os espaços na carne para que as gemas permaneçam intactas.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Бифштекс с яйцом

Para o preparo, são necessários 300 g de carne de porco magra (como o lombo), 2 cebolas picadas em cubos pequenos, 3 ovos, 1 colher de sopa de óleo vegetal, sal e pimenta a gosto. O tempo total de preparo é de 20 minutos, sendo 15 minutos de trabalho ativo no fogão.

Preparo e fritura

A carne deve ser lavada, seca com papel toalha e cortada em fatias de 1 a 1,5 cm de espessura. Em uma frigideira com óleo aquecido em fogo médio, a carne é frita até dourar, mexendo ocasionalmente. Para garantir que a carne doure em vez de soltar água e cozinhar, é fundamental fritá-la em uma única camada; caso necessário, o processo deve ser feito em duas etapas.

Após a carne atingir a cor dourada, a cebola é adicionada e refogada por mais 2 ou 3 minutos, até amolecer. Neste momento, adicionam-se o sal, a pimenta e outros temperos de preferência.

Finalização

Com a ajuda de uma colher, abrem-se cuidadosamente três cavidades na mistura de carne. Em cada espaço, quebra-se um ovo, cuidando para não romper a gema. A frigideira deve ser tampada e mantida em fogo mínimo até que as gemas cheguem ao ponto desejado.

O prato deve ser servido imediatamente para preservar a textura fluida da gema. Caso haja sobras, estas podem ser armazenadas em recipiente fechado na geladeira por no máximo 24 horas, devendo ser reaquecidas exclusivamente na frigideira.