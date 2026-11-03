Camarões envoltos em prosciutto com melão, feta e rúcula

Esta entrada de inspiração espanhola baseia-se no equilíbrio entre o salgado do presunto, a doçura do melão e o toque picante da rúcula. O ponto central da receita é a técnica de envolver cada camarão em uma fatia de prosciutto antes de levá-los ao fogo: esse gesto não apenas cria uma crosta dourada, mas funde dois sabores intensos em um único elemento.
Para duas porções, utilize:
Para o molho: 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de suco de limão, 1 colher de chá de mel e 1 g de manjericão seco.
Envolva cada camarão firmemente em uma fatia fina de prosciutto, pressionando levemente as bordas. Sele-os em uma frigideira bem quente por 2 minutos de cada lado; esse tempo é fundamental para que o fruto do mar permaneça suculento.
Corte o melão em cubos ou fatias e prepare a rúcula para a montagem. O queijo feta deve ser quebrado com as mãos em pedaços irregulares. Para finalizar a base, misture os ingredientes do molho e toste os pinoli separadamente para realçar o aroma e adicionar crocância ao prato.
Monte a composição no prato, regue com o molho e finalize com as nozes tostadas. O processo completo leva cerca de 15 minutos, tornando-se uma opção ágil para jantares leves ou ocasiões festivas.
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O Governo priorizou a entrega da Linha Circular no desenho original para evitar atrasos, descartando a conversão imediata para 'Linha em Laço', que custaria mais 18 milhões de euros.