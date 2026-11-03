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Zrazy de Leningrado: frango selado na manteiga e queijo derretido no recheio

Receitas

As zrazy ao estilo de Leningrado transformam a tradicional polpeta de carne em um prato mais complexo, onde a massa externa envolve um recheio composto por filé de frango, queijo e ervas. O diferencial desta versão é o contraste entre a densidade da carne moída e a textura fundida do recheio.

Картофельные зразы с курицей
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Картофельные зразы с курицей

Ingredientes

Para a base e o recheio, são necessários:

  • 500g de carne moída (bovina, suína ou mista, exceto frango)
  • Filé de frango (quantidade a gosto)
  • 100g de queijo tipo Rossíisky
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal a gosto

O preparo do recheio

O ponto central do prato está no tratamento do frango. O filé deve ser cortado em cubos pequenos, de aproximadamente 1 a 1,5 cm. Em uma frigideira com manteiga aquecida, a carne é selada rapidamente por três minutos: o objetivo é que o exterior mude de cor, mas o interior permaneça suculento.

A salsinha picada e o queijo ralado são adicionados ao final. O fogo deve ser desligado imediatamente após a mistura, permitindo que o queijo comece a derreter sem que a erva perca a cor ou o aroma. O recheio deve descansar até esfriar levemente.

Montagem e cocção

A carne moída é dividida em seis partes iguais. Cada porção é moldada como uma película na palma da mão úmida. No centro, coloca-se a mistura de frango e queijo, fechando as bordas com cuidado para selar completamente a massa, evitando que o queijo escape durante a fritura.

As zrazy são fritas em óleo quente dos dois lados até dourarem. Para finalizar, reduz-se o fogo ao mínimo e a frigideira é tampada por 10 minutos para que o cozimento seja completado internamente. O prato deve ser servido quente para garantir que o queijo mantenha a consistência elástica.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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