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Creme de limão da receita Tolstói atinge ponto quando deixa de escorrer pela panela

Receitas

A torta Ankovskaya baseia-se no contraste estrutural entre a fragilidade de uma base amanteigada e a densidade de um creme de limão ácido. A receita, tradição da família de Sofia Tolstói em Yasnaya Polyana, prescinde de decorações complexas, mas exige rigor absoluto no estado dos ingredientes e no ponto de cozimento.

Домашний лимонный пирог
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Домашний лимонный пирог

A precisão da massa sablée

A estrutura da base depende do equilíbrio entre 280 g de farinha de trigo, 135 g de manteiga, 80 g de açúcar, 3 gemas e uma pitada de sal. O parâmetro crítico aqui é a temperatura: a manteiga deve estar rigorosamente fria, vinda diretamente da geladeira. Após a trituração dos ingredientes no liquidificador até a homogeneidade, ocorre a etapa decisiva: a aglutinação da massa. O processo de sova deve ser rápido, interrompendo-se no exato momento em que a massa se transforma em uma esfera. O excesso de manipulação torna a massa rígida, enquanto a falta dela a torna excessivamente quebradiça. Caso a textura não se estabilize, admite-se a adição de 1 a 2 colheres de sopa de água gelada.

Cozimento e a estabilização do creme

A massa é dividida em duas partes iguais e aberta em círculos de 18 cm sobre papel manteiga. O tempo de forno, a 180 °C, é de aproximadamente 15 minutos. O sinal de ponto é a cor dourada, as bordas secas e a capacidade da massa de descolar do papel, apresentando elasticidade ao toque. As sobras da massa são processadas para criar a farofa de cobertura.

Para o creme, a escolha do recipiente é fundamental: uma panela de fundo grosso (mínimo de 3 a 4 mm) para garantir a distribuição térmica e evitar que a mistura queime. A composição leva 145 g de açúcar, 80 ml de suco de limão (aproximadamente dois limões), 70 g de manteiga amolecida em temperatura ambiente, 2 ovos grandes e 4 g de raspas de limão. O ponto de preparo é definido pela consistência: o creme deve ser aquecido em fogo médio até engrossar, atingindo o estado em que deixa de escorrer pela superfície da panela. Após esse sinal, a massa é resfriada em temperatura ambiente com filme plástico em contato.

Montagem e maturação

A montagem segue a sequência de camadas: base, metade do creme, segunda base e o restante do creme. A finalização ocorre com a farofa de massa nas laterais e no topo, decorada com fatias de limão e folhas de hortelã. Para que a estrutura se estabilize e as massas absorvam a umidade do recheio, a torta deve descansar na geladeira por cerca de uma hora. O resultado sensorial atinge seu ápice no dia seguinte, quando a textura se torna mais delicada.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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