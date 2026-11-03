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Proporção exata e tipo de grão definem a textura de sopa de ervilha

Receitas

O problema mais comum em uma sopa de ervilha não está nas especiarias, mas na consistência final. Ela tende a sair muito rala, parecendo apenas um caldo, ou densa demais, aproximando-se de uma papa. A especialista em dietética Alena Parettskaya explica que a textura cremosa ideal, que torna o prato saciante sem pesar no estômago, depende de duas variáveis: a proporção exata dos ingredientes e o manejo correto da casca do grão.

Приготовление гороховой каши
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Приготовление гороховой каши

Proporções e escolha do grão

A fórmula de base é direta: para cada litro de água, utilizam-se cerca de 100 g de ervilha seca quebrada. Essa razão garante uma espessura padrão. Se a intenção é uma textura mais densa, semelhante à de um prato de restaurante, é possível aumentar a quantidade para 130 g por litro, mas não além disso. Ultrapassar esse limite transforma a refeição em um purê grosso, onde o líquido deixa de ser parte integrante e passa a ser apenas um veículo secundário.

Para uma panela clássica de 2 a 2,5 litros, um copo de ervilha seca (aproximadamente 200 g) é suficiente. Essa quantidade serve de 4 a 6 porções. Para grupos maiores, a escala segue assim: para 2 litros de água, use 180-200 g (1 copo), resultando em 4 a 5 porções; para 3 litros, 250-300 g (1,5 copo), para 6 a 7 porções; para 4 litros, 350-400 g (2 copos), para 8 porções; e para 5 litros, 450-500 g (2,5 copos), para 10 porções.

Quebrada ou inteira

A escolha entre a ervilha quebrada e a inteira define a textura. A quebrada coza mais rápido, necessitando de 30 a 40 minutos após o molho. Ela se desmancha bem, liberando amido na água e criando uma base cremosa. O único cuidado é que ela tende a grudar no fundo da panela, exigindo uma atenção maior na hora de mexer. A ervilha inteira mantém sua forma por mais tempo. Após o molho, requer cerca de uma hora de cozimento. Essa opção é indicada para quem prefere sentir cada grão no talher, preservando a integridade da peça. Para sopas-purê ou pratos com defumados, a quebrada é a escolha técnica. Para caldos claros com grãos visíveis e intactos, a inteira é a adequada.

Molho e tempo de cozimento

Molhar a ervilha serve não apenas para reduzir o tempo no fogo, mas também para neutralizar substâncias que causam fermentação gastrointestinal. A ervilha quebrada deve ficar de molho por 2 a 3 horas (mínimo de 1,5 hora). A grão inteiro precisa de mais tempo: 6 a 8 horas, ou toda a noite.

É importante lembrar que a ervilha incha aproximadamente o dobro do seu volume. Portanto, o peso deve ser medido sempre no produto seco. A água do molho deve ser descartada e os grãos lavados. O tempo de cozimento varia conforme o preparo prévio:

Ervilha quebrada: 30 a 40 minutos após molho; 1,5 a 2 horas sem molho.
Ervilha inteira: cerca de 1 hora após molho; 2 a 2,5 horas sem molho.

Sal e erros de dureza

A razão mais frequente para a ervilha permanecer dura é a adição prematura de sal ou produtos ácidos. O sal e a acidez (como de pasta de tomate ou vinagre) fortalecem a casca da leguminosa. O sal deve ser adicionado no final do preparo, 5 a 10 minutos antes de estar pronto. Por isso, ingredientes ácidos devem entrar apenas quando a ervilha já estiver quase cozida.

Outro fator é a idade do produto: quanto mais tempo a ervilha estiver armazenada, pior será a sua capacidade de amaciar. Por fim, o regime de fogo é crucial. A ervilha deve cozinhar em fogo baixo. A fervura violenta não acelera o processo, mas pode causar aquecimento irregular e queima do fundo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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