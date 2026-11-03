Pirozhki fritos com massa de kefir e recheio de batata

Pirozhki fritos em casa, preparados com uma massa de kefir, oferecem uma alternativa prático ao pão de fermentação lenta. O resultado é uma massa macia que mantém a textura mesmo após esfriar, sem o odor característico do bicarbonato e sem a necessidade de esperar o ponto de crescimento. O processo é direto: após uma breve pausa para o repouso, a massa está pronta para ser modelada e frita.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пирожки с картошкой и грибами

Base da massa e preenchimento

A receita utiliza dois conjuntos de ingredientes: a base para o pão e o recheio de batata com cebola. Para a massa, utilizam-se 300 ml de kefir (2,5% de gordura), 1 ovo de galinha, 450 g de farinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, ½ colher de chá de sal, ½ colher de chá de bicarbonato de sódio, ¼ colher de chá de fermento em pó e 2 colheres de sopa de óleo vegetal. Para o recheio, são necessários 500 g de batata, 2 cebolas, 20 g de manteiga, sal e pimenta-do-moída a gosto. É necessário óleo vegetal adicional para a fritura.

Preparo do recheio e da massa

Cozinhe as batatas em água salgada até ficarem macias, escorra a água e amasse-as em purê, incorporando a manteiga. Pique a cebola em cubos pequenos e frite até dourar. Misture a cebola ao purê, ajuste o sal e a pimenta e deixe o recheio esfriar completamente.

Em um recipiente separado, combine 400 g de farinha peneirada com o açúcar, o sal, o bicarbonato e o fermento. Misture bem. Em outra vasilha, misture o kefir em temperatura ambiente com o ovo. Despeje o líquido na mistura de secos e comece a amassar.

Adicione gradualmente os 50 g restantes de farinha. Depois, incorpore o óleo vegetal em 2 a 3 adições. Não sove a massa por tempo excessivo para evitar que ela fique dura. Cubra a tigela com um pano ou filme plástico e deixe descansar por 20 minutos.

Modelagem e fritura

Divida a massa em 10 partes iguais. Abra cada porção com as mãos, formando um disco onde o centro seja ligeiramente mais grosso que as bordas. Coloque o recheio frio no centro, feche firmemente as bordas e dobre a costura para dentro. Mantenha as peças de sobra cobertas com um pano enquanto trabalha, para que não sequem.

Aqueça óleo vegetal em uma frigideira. Frite os pirozhki em fogo um pouco abaixo do médio até que fiquem dourados dos dois lados. Retire os pirozhki quentes da frigideira e coloque-os sobre toalha de papel para absorver o excesso de óleo.

Para manter a delicadeza da massa, respeite as quantidades indicadas de bicarbonato e não utilize farinha excessiva na modelagem. Para evitar que a massa grude nas mãos, unte-as com uma pequena quantidade de óleo vegetal; isso impede que farinha extra queime durante a fritura.