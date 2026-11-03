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Batata assada com marinada de mostarda: a técnica de pré-cozimento que garante casca crocante e miolo macio

Receitas

As batatas assadas podem parecer um prato simples, mas a combinação de uma crosta crocante e um interior macio com um toque picante de mostarda transforma a perceção tradicional deste acompanhamento. O segredo não está apenas em assar, mas também no pré-aquecimento e numa marinada específica que permita à batata absorver o sabor sem calor excessivo.

Картофель в духовке с травами и чесноком
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Картофель в духовке с травами и чесноком

Ingredientes e proporções básicas

Vai precisar de 5 a 6 batatas médias (de preferência todas do mesmo tamanho para que assem uniformemente). Para a marinada, utilize 5 colheres de chá de mostarda agridoce ou mostarda francesa em grão, 2 dentes de alho, 3 colheres de sopa de óleo vegetal e 1 colher de chá de orégãos secos. Tempere com sal e pimenta preta a gosto.

Modo de preparação

Descasque as batatas e corte-as em gomos. De seguida, coloque-as em água a ferver com sal e deixe cozer durante 3 minutos após a água voltar a ferver. Escorra a água e deixe as batatas arrefecerem um pouco. É importante monitorizar a textura: as fatias devem estar macias por fora, mas firmes por dentro para evitar que cozinhem demasiado. Enquanto as batatas arrefecem, misture o azeite, a mostarda, o alho esmagado, os orégãos, o sal e a pimenta numa tigela à parte.

Deite o molho sobre as fatias cozidas e misture bem para garantir que cada pedaço fica coberto com a marinada. Recomenda-se deixar as batatas a marinar durante 20 a 30 minutos, embora, se estiver com pressa, possa começar a assar imediatamente. Forre um tabuleiro com papel vegetal e disponha as batatas numa única camada, espaçando-as ligeiramente. Leve a cozer em forno pré-aquecido a 200 °C durante cerca de 30 minutos, até ficarem crocantes e douradas.

Nuvens de sabor e textura

A escolha da mostarda é crucial: as variedades doces ou granuladas suportam melhor o calor prolongado. A mostarda picante comum pode conferir um amargor indesejado ao prato. Para um resultado uniforme, recomenda-se virar cuidadosamente as fatias com uma espátula a meio do tempo de cozedura.

A receita é flexível: pode adicionar pimentão doce à marinada para dar cor, tomilho para aromatizar ou uma pitada de pimenta de caiena para um toque subtil de picante. O resultado é um prato versátil: fatias douradas com um aroma picante de alho e mostarda, perfeitas como aperitivo ou acompanhamento de carne e peixe.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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