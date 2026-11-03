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Caldo de repolho e cogumelos com contraste de texturas e base aromática

Receitas

Este caldo de repolho e cogumelos aposta em um contraste de texturas: a batata amolece por completo, enquanto o repolho mantém uma leve firmeza. A base do sabor não vem da carne, mas de uma etapa crucial: o refogado prévio dos vegetais com ervas. Esse processo cria um fundo denso que, ao ser dissolvido no caldo, confere profundidade ao prato.

Горячий суп с мясом и овощами
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горячий суп с мясом и овощами

A receita utiliza 250 gramas de cogumelos silvestres, metade de um repolho branco (cerca de 350 gramas), quatro batatas e 1,5 litro de caldo de legumes. Para o aroma, são necessários 1 cebola, 2 cenouras, 1 colher de chá de tomilho, uma pitada de erva-doce, uma folha de louro, óleo vegetal e sálvia fresca.

O processo de preparo

Comece aquecendo 2 colheres de sopa de óleo vegetal em uma panela funda. Adicione a cebola cortada em anéis finos, as cenouras, o tomilho, a erva-doce e uma pitada de sal. Refogue por 8 a 10 minutos, permitindo que as especiarias se abram no óleo.

Em seguida, incorpore os cogumelos cortados. Cozinhe por mais 5 a 8 minutos, até que toda a umidade liberada evapore. Essa secagem concentra o aroma da floresta e prepara a base para absorver o caldo.

Adicione o repolho fatiado, as batatas cortadas e a folha de louro. Despeje os 1,5 litros de caldo de legumes. Leve a fervura e depois reduza o fogo. Cozinhe por 15 a 20 minutos. A chave para o resultado correto é a batata, que deve estar totalmente macia, enquanto o repolho ainda oferece resistência e não se desmancha em purê.

Servir e valor nutricional

Após o cozimento, ajuste o tempero com pimenta-do-reino a gosto e finalize com uma boa quantidade de sálvia fresca picada. O preparo total leva 40 minutos e rende quatro porções. Cada porção fornece aproximadamente 462 kcal, com 32,8 g de proteínas, 14,2 g de gorduras e 51,2 g de carboidratos, compondo um almoço ou jantar vegetariano completo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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