Processo de secagem de maçãs exige controle de temperatura entre 60 e 80 graus

A desidratação de maçãs transforma a fruta em um ingrediente versátil, ideal tanto para o consumo imediato quanto para a composição de aveias e assados. Variedades ácidas e de polpa firme, como a Antonovka ou a Renette Simirenko, são indicadas por manterem a estrutura durante o processo térmico. O controle da temperatura é o fator determinante: aquecimentos acima de 80°C podem carbonizar a camada externa enquanto mantêm o interior úmido, comprometendo a qualidade do produto final.
O processo inicia-se com a lavagem e secagem dos frutos. O miolo deve ser removido, cortando as maçãs ao meio ou utilizando extratores. A casca é preservada para atuar como suporte estrutural para as fatias. O corte deve ser realizado em rodelas ou gomos com espessura entre 3 e 4 mm.
Para evitar a oxidação (escurecimento) antes do aquecimento, as fatias são imersas por 10 minutos em uma solução salina (1 colher de sopa de sal por litro de água). Após esse tempo, as peças são escorridas em peneira e secas com papel absorvente.
As maçãs são dispostas em camada única sobre papel manteiga em uma assadeira, com espaçamentos que permitam a circulação do ar. Caso deseje, pode-se adicionar canela para intensificar o sabor. A secagem é dividida em três etapas graduais para o controle da umidade:
A verificação deve ser feita a cada 30 minutos. O ponto ideal é atingido quando as fatias estão macias e elásticas, sem umidade interna. O tempo total de processo varia de 3 a 4 horas.
Após o resfriamento completo, as maçãs devem ser armazenadas em local seco. As opções recomendadas são potes de vidro, sacos de tecido ou envelopes de papel. No caso de recipientes de vidro, não se deve selar hermeticamente; a tampa deve ser substituída por papel manteiga ou tecido de algodão para evitar a condensação de umidade.
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Substituir parte da base de ovos por kefir cria uma crosta estrutural que retém a umidade do peito de frango durante a fritura.