Processo de secagem de maçãs exige controle de temperatura entre 60 e 80 graus

A desidratação de maçãs transforma a fruta em um ingrediente versátil, ideal tanto para o consumo imediato quanto para a composição de aveias e assados. Variedades ácidas e de polpa firme, como a Antonovka ou a Renette Simirenko, são indicadas por manterem a estrutura durante o processo térmico. O controle da temperatura é o fator determinante: aquecimentos acima de 80°C podem carbonizar a camada externa enquanto mantêm o interior úmido, comprometendo a qualidade do produto final.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сушёные яблочные чипсы

Preparação e Corte

O processo inicia-se com a lavagem e secagem dos frutos. O miolo deve ser removido, cortando as maçãs ao meio ou utilizando extratores. A casca é preservada para atuar como suporte estrutural para as fatias. O corte deve ser realizado em rodelas ou gomos com espessura entre 3 e 4 mm.

Para evitar a oxidação (escurecimento) antes do aquecimento, as fatias são imersas por 10 minutos em uma solução salina (1 colher de sopa de sal por litro de água). Após esse tempo, as peças são escorridas em peneira e secas com papel absorvente.

Parâmetros de Secagem

As maçãs são dispostas em camada única sobre papel manteiga em uma assadeira, com espaçamentos que permitam a circulação do ar. Caso deseje, pode-se adicionar canela para intensificar o sabor. A secagem é dividida em três etapas graduais para o controle da umidade:

Primeira etapa: Forno a 60°C com a porta fechada por uma hora.

Forno a 60°C com a porta fechada por uma hora. Segunda etapa: Aumento da temperatura para 70°C, seguido de mistura das fatias e permanência por mais uma hora.

Aumento da temperatura para 70°C, seguido de mistura das fatias e permanência por mais uma hora. Terceira etapa: Temperatura de 80°C. Se o forno não possuir função de convecção, a porta deve permanecer levemente aberta para a saída do vapor. Se houver convecção, a porta permanece fechada para garantir o fluxo uniforme de ar.

A verificação deve ser feita a cada 30 minutos. O ponto ideal é atingido quando as fatias estão macias e elásticas, sem umidade interna. O tempo total de processo varia de 3 a 4 horas.

Armazenamento e Conservação

Após o resfriamento completo, as maçãs devem ser armazenadas em local seco. As opções recomendadas são potes de vidro, sacos de tecido ou envelopes de papel. No caso de recipientes de vidro, não se deve selar hermeticamente; a tampa deve ser substituída por papel manteiga ou tecido de algodão para evitar a condensação de umidade.