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Surpresa gelada na mesa: Coca-Cola vira doce firme sem perder o aroma

Receitas

A gelatina de Coca-Cola resulta em uma massa firme e refrescante que preserva o perfil caramelizado do refrigerante. O sucesso da textura depende do controle rigoroso da temperatura e do tempo de hidratação do agente gelificante, evitando que a fervura degrade a proteína do colágeno ou gere excesso de espuma.

Кока-кола
Photo: Pravda.Ru by Алексей Дорофеев is licensed under publiс domain
Кока-кола

Para quatro porções, são necessários 500 ml de Coca-Cola, 20 g de gelatina incolor e 1 colher de chá de suco de limão. O preparo exige 20 minutos de manipulação e um período de repouso de 2 horas sob refrigeração. Cada porção apresenta aproximadamente 72,5 kcal, 4,49 g de proteínas, 0,03 g de gorduras e 13,71 g de carboidratos.

O processo de estabilização e fusão

A operação começa com a hidratação: separa-se 150 ml da Coca-Cola e adiciona-se a gelatina em fio, mexendo bem. A mistura deve descansar de 10 a 15 minutos. Esse tempo é fundamental para que os grânulos absorvam o líquido e inchem, transformando-se em uma massa densa e homogênea, preparando a gelatina para a dissolução completa.

Enquanto isso, os 350 ml restantes do refrigerante são levados ao fogo baixo junto com o suco de limão. O líquido deve ser aquecido apenas até atingir a temperatura morna, sem chegar à ebulição. O cozimento excessivo ou a fervura comprometem a capacidade de gelificação e provocam a formação de bolhas de ar que prejudicam a transparência e a lisura do doce.

A gelatina hidratada é incorporada ao líquido morno e mexida até que não restem cristais. Caso surjam bolhas na superfície, a mistura deve repousar por alguns minutos para que a espuma seja removida com uma colher. A etapa final de filtragem por uma peneira fina elimina qualquer grumo residual, assegurando a uniformidade da textura.

Finalização e ajustes de consistência

A mistura é vertida em taças, copos ou formas de silicone — estas últimas aceleram a solidificação. O resfriamento deve durar no mínimo 2 horas. Para a apresentação, recomenda-se o uso de fatias finas de limão ou frutas vermelhas.

Se for desejada uma estrutura mais rígida, a alteração deve ser feita na proporção do ingrediente e não no calor: a adição de 3 a 5 g extras de gelatina para cada 500 ml de bebida aumenta a elasticidade e a firmeza do corte sem alterar o sabor original.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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