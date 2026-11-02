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Sobremesa de biscoito chocolate e creme de requeijão com banana fica pronta após repouso

Receitas

Um sobremesa que dispensa o forno e se constrói pela paciência do frio: o bolo de biscoito de chocolate com creme de requeijão. A lógica por trás do preparo é simples — o biscoito seco absorve a umidade da cobertura, amolece e adquire consistência próxima à de uma massa assada. Não se trata de uma imitação perfeita, mas de uma transformação textural que ocorre durante o repouso.

Шоколадный торт без выпечки
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шоколадный торт без выпечки

A escolha do requeijão com 20% de gordura não é arbitrária. Sem essa densidade, o creme não sustenta a estrutura das camadas. O leite condensado fornece a doçura necessária, eliminando a adição de açúcar extra, enquanto os banana picados, mantidos em pedaços e não amassados, oferecem contrapontos táteis ao doce.

Montagem e estrutura

Em uma tigela profunda, misture o requeijão e o leite condensado até obter um creme homogêneo e liso. Adicione os banana em pedaços pequenos, incorporando delicadamente para preservar sua integridade. A montagem acontece em uma forma retangular ou um recipiente raso. Mergulhe cada biscoito em leite por apenas um segundo — tempo suficiente para amolecer a superfície, sem que ele desmorone. Disponha uma camada de biscoitos, cubra com parte do creme e repita o processo até esgotar os ingredientes. Finalize com o restante do creme e, se desejar, polvilhe com migalhas do próprio biscoito.

O fator tempo

O trabalho efetivo termina quando a tigela entra na geladeira. O mínimo exigido é de quatro horas, mas o ideal é deixar de um dia para o outro. É nesse intervalo que a hidratação completa os biscoitos, consolidando o conjunto em um bloco firme que corta limpo, sem esfarelar. A estabilidade depende diretamente da gordura do requeijão; abaixo de 20%, o risco de um creme ralo e de uma estrutura solta aumenta consideravelmente.

Quanto à escolha do biscoito, prefira versões simples de chocolate. Aquelas com camadas grossas de glacê tendem a bloquear a absorção do líquido, comprometendo a integração das camadas. Uma vez pronto, o sobremesa deve ser consumido dentro de 24 a 48 horas, dada a presença de banana fresca e laticínios. É uma solução direta para quem busca um doce caseiro sem o compromisso do forno, controlando exatamente o que vai para a mesa.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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