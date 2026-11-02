Curgetes recheadas com carne: um prato que surpreende pela simplicidade e sabor

As courgettes recheadas com carne e arroz da revista "Gastronom" transformam-se num prato independente graças a um pormenor simples mas decisivo: a mozarela derretida e uma rodela de tomate, colocadas por cima, criam uma crosta apetitosa quando assadas, cobrindo o recheio. Ao mesmo tempo, as paredes dos legumes mantêm a sua forma e o prato é servido sem acompanhamento adicional.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные кабачки

A chave da receita é preparar o arroz. O grão é fervido até ficar al dente e completamente arrefecido. Se utilizar arroz cru, este absorverá a humidade da carne e dos legumes, fazendo com que o recheio seque e, possivelmente, rache as laterais da abóbora. O arroz cozido garante a suculência do prato.

Preparação

Primeiro ferva 50 g de arroz de grão curto: passe o grão por água, adicione água a ferver e deixe cozer em lume médio durante 10 minutos. Deixe o arroz arrefecer completamente. Pré-aqueça o forno a 180°C.

Numa tigela, misture 300 g de carne de porco ou vaca picada, arroz arrefecido, cebola picada finamente, alho esmagado e 20 g de salsa. Sal, pimenta e esmague a mistura com as mãos.

Descasque 3 curgetes jovens com pele macia. Corte-os transversalmente em cilindros com 4 a 5 cm de altura. Corte cuidadosamente o miolo com as sementes, deixando as paredes com cerca de 1 cm de espessura.

Recheie a curgete com a mistura de carne, pressionando bem o recheio com os dedos. Coloque os preparados numa assadeira coberta com pergaminho. Por cima de cada curgete coloque uma rodela de tomate e uma rodela de mozarela (peso total do queijo 150 g). Leve ao forno durante 40 minutos até o queijo derreter e a carne estar cozinhada. Sirva o prato quente.

Para ficar mais suculenta, pode assar a curgete numa forma com líquido: sumo de tomate, caldo ou natas diluídas. Isto evitará que os legumes queimem no fundo e transformará o líquido num molho saboroso.