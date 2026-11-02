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Bolo de Cranberries: Controle de Umidade e Aeramento para Massa Aerada

Receitas

O contraste entre a maciez aerada da massa de biscoito e a estrutura firme do geleia de frutas ácidas define este bolo de cranberries, publicado pela revista "Gastronom" com autoria de Irina. A receita, que serve oito pessoas e requer 1 hora e 30 minutos de preparo ativo somados a 5 horas de estabilização, entrega por porção 292,98 kcal, 5,92 g de proteína, 3,63 g de gordura e 57,79 g de carboidratos. A precisão estrutural depende da gestão rigorosa da umidade e do ponto exato de aeramento da mistura.

Клубничный чизкейк
Photo: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубничный чизкейк

Controle da umidade e aeramento

A etapa decisiva ocorre antes da incorporação da farinha. As 400 g de cranberries congeladas devem ser descongeladas completamente à temperatura ambiente, drenando o excesso de líquido; a retenção de umidade excessiva compromete a textura final, tornando-a úmida e pesada. Após misturar as frutas com 30 g de açúcar e deixar repousar por 10 a 15 minutos, metade é reservada para o recheio junto com 300 g de cerejas picadas em fatias médias. Para a base, quatro ovos são batidos com 200 g de açúcar e 20 g de açúcar de baunilha até a mistura clarear e triplicar de volume. Esse aumento de volume é o indicador diagnóstico primário: apenas uma massa com retenção de ar suficiente garante a altura e a leveza do biscoito. A farinha de trigo peneirada (150 g) é incorporada delicadamente, de baixo para cima, para preservar a estrutura aerada, seguida pela metade restante das cranberries.

Assamento e montagem

A massa é vertida em uma forma de aro removível de 24 cm, untada e polvilhada com farinha de trigo ou semolina para garantir a liberação do fundo. A camada de cerejas e cranberries é distribuída sobre a superfície. O assamento ocorre a 180 °C por no mínimo 35 minutos, sendo a prontidão verificada com um palito seco. A refrigeração completa dentro da forma é obrigatória antes da montagem. O geleia (500 ml) é preparado conforme a embalagem ou alternativamente com 20 g de gelatina em pó hidratada em 100 ml de água fria, dissolvida em 400 ml de caldo de cranberry ou mirtilo aquecido quase ao ponto de ebulição. Após atingir a temperatura ambiente, mas antes de começar a firmar, o geleia é vertido uniformemente sobre a base fria. A decoração com figuras de açúcar ou cranberries em pó de açúcar deve ser feita enquanto a superfície ainda está maleável. O repouso no refrigerador dura pelo menos 5 horas, idealmente durante a noite, permitindo a cristalização total da estrutura antes de remover o aro e fatiar com uma faca afiada.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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