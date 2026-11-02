Cozinha de Ryazan: Bitki Skobelev, Skoblyanka e Zhimchiki

A culinária de Ryazan, na Rússia, fundamenta-se em três pilares: carnes, cogumelos das florestas de Meshchera e queijo cottage (tvorog). Diferente da alta gastronomia, a cozinha local preza pela simplicidade e saciedade, onde o segredo reside na combinação técnica de ingredientes familiares para alcançar texturas precisas — seja a crocância de um bolinho de queijo ou a maciez de um hambúrguer tradicional.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Щи с репой, грибами и ржаным квасом

Bitki estilo Skobelev: a técnica da cremosidade

Homenageando o general Mikhail Skobelev, este prato destaca-se pela estrutura interna extremamente macia. O diferencial está no uso de pão de trigo embebido em creme de leite, que, unido à gordura da carne bovina, garante a suculência. A finalização com molho de smetana (creme de leite azedo) equilibra o sabor da carne com uma leve acidez.

Ingredientes (4 porções):

500 g de carne bovina gorda

70 ml de creme de leite (20%)

100 g de smetana (20%)

40 g de manteiga

30 g de manteiga clarificada (ghee)

75 g de pão de trigo

15 g de farinha de trigo

60 g de farinha de rosca

1 ovo

Salsinha, sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo:

Remova as crostas do pão e deixe-o de molho no creme de leite por 5 a 7 minutos. Moa a carne bovina e misture-a com o pão hidratado e a gema do ovo. Tempere com sal e pimenta, amasse bem a massa e deixe descansar na geladeira por 2 horas. Modele discos com as mãos úmidas. Bata a clara em neve leve, passe os discos na clara e, em seguida, na farinha de rosca. Frite em manteiga clarificada por 5 a 7 minutos de cada lado. Mantenha aquecido sob papel alumínio. Na mesma frigideira, derreta a manteiga, adicione a farinha e refogue por 1 minuto. Acrescente a smetana e aqueça sem deixar ferver. Tempere, desligue o fogo e envolva os discos de carne no molho. Finalize com salsinha.

Skoblyanka: a essência da floresta em uma panela

A Skoblyanka é a representação máxima da relação de Ryazan com seus bosques. O prato é prático: carne bovina, suína, batatas e cogumelos silvestres são fritos juntos, permitindo que os sabores se fundam rapidamente. É a solução ideal para um jantar substancial em pouco tempo.

Ingredientes (2 porções):

200 g de carne bovina

200 g de carne suína

3 batatas

150 g de cogumelos silvestres

1 cebola

3 colheres (sopa) de óleo vegetal

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo:

Corte as carnes levemente congeladas em fatias finas e pequenas. Corte a cebola em meias-luas e as batatas em gomos. Cozinhe as batatas e os cogumelos separadamente até estarem prontos. No óleo quente, doure a cebola e reserve. Na mesma panela, frite as carnes em porções. Reuna a cebola, a carne e os cogumelos, fritando por mais 2 minutos. Adicione as batatas cozidas e cozinhe por mais 1 minuto. Tempere e sirva em frigideiras individuais pré-aquecidas.

Zhimchiki: a simplicidade do tvorog

Estes pequenos bolinhos de queijo cottage são a definição de um café da tarde aconchegante. A vantagem dos Zhimchiki sobre a confeitaria tradicional é a ausência de fermento biológico, eliminando a necessidade de descanso da massa. O resultado é um interior macio contrastando com a casca dourada da fritura.

Ingredientes (6 porções):

400 g de tvorog (queijo cottage) 9%

200 g de farinha de trigo

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

3 colheres (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

2 ovos

Óleo vegetal para fritar

0,5 colher (chá) de sal

Preparo:

Passe o tvorog por uma peneira. Adicione os ovos e o açúcar, batendo com um batedor. Peneire a farinha com o bicarbonato e o sal, incorporando à massa apenas até unir os ingredientes, sem trabalhar demais a massa. Aqueça o óleo em fogo médio. Com as mãos untadas, molde bolinhas de 1,5 a 2 cm e frite em imersão até dourarem. Escorra em papel toalha e finalize com açúcar de confeiteiro.