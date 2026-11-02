Cozinha de Ryazan: Bitki Skobelev, Skoblyanka e Zhimchiki

A culinária de Ryazan, na Rússia, fundamenta-se em três pilares: carnes, cogumelos das florestas de Meshchera e queijo cottage (tvorog). Diferente da alta gastronomia, a cozinha local preza pela simplicidade e saciedade, onde o segredo reside na combinação técnica de ingredientes familiares para alcançar texturas precisas — seja a crocância de um bolinho de queijo ou a maciez de um hambúrguer tradicional.
Homenageando o general Mikhail Skobelev, este prato destaca-se pela estrutura interna extremamente macia. O diferencial está no uso de pão de trigo embebido em creme de leite, que, unido à gordura da carne bovina, garante a suculência. A finalização com molho de smetana (creme de leite azedo) equilibra o sabor da carne com uma leve acidez.
Ingredientes (4 porções):
500 g de carne bovina gorda
70 ml de creme de leite (20%)
100 g de smetana (20%)
40 g de manteiga
30 g de manteiga clarificada (ghee)
75 g de pão de trigo
15 g de farinha de trigo
60 g de farinha de rosca
1 ovo
Salsinha, sal e pimenta-do-reino a gosto
Preparo:
Remova as crostas do pão e deixe-o de molho no creme de leite por 5 a 7 minutos. Moa a carne bovina e misture-a com o pão hidratado e a gema do ovo. Tempere com sal e pimenta, amasse bem a massa e deixe descansar na geladeira por 2 horas. Modele discos com as mãos úmidas. Bata a clara em neve leve, passe os discos na clara e, em seguida, na farinha de rosca. Frite em manteiga clarificada por 5 a 7 minutos de cada lado. Mantenha aquecido sob papel alumínio. Na mesma frigideira, derreta a manteiga, adicione a farinha e refogue por 1 minuto. Acrescente a smetana e aqueça sem deixar ferver. Tempere, desligue o fogo e envolva os discos de carne no molho. Finalize com salsinha.
A Skoblyanka é a representação máxima da relação de Ryazan com seus bosques. O prato é prático: carne bovina, suína, batatas e cogumelos silvestres são fritos juntos, permitindo que os sabores se fundam rapidamente. É a solução ideal para um jantar substancial em pouco tempo.
Ingredientes (2 porções):
200 g de carne bovina
200 g de carne suína
3 batatas
150 g de cogumelos silvestres
1 cebola
3 colheres (sopa) de óleo vegetal
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Preparo:
Corte as carnes levemente congeladas em fatias finas e pequenas. Corte a cebola em meias-luas e as batatas em gomos. Cozinhe as batatas e os cogumelos separadamente até estarem prontos. No óleo quente, doure a cebola e reserve. Na mesma panela, frite as carnes em porções. Reuna a cebola, a carne e os cogumelos, fritando por mais 2 minutos. Adicione as batatas cozidas e cozinhe por mais 1 minuto. Tempere e sirva em frigideiras individuais pré-aquecidas.
Estes pequenos bolinhos de queijo cottage são a definição de um café da tarde aconchegante. A vantagem dos Zhimchiki sobre a confeitaria tradicional é a ausência de fermento biológico, eliminando a necessidade de descanso da massa. O resultado é um interior macio contrastando com a casca dourada da fritura.
Ingredientes (6 porções):
400 g de tvorog (queijo cottage) 9%
200 g de farinha de trigo
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
3 colheres (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro
2 ovos
Óleo vegetal para fritar
0,5 colher (chá) de sal
Preparo:
Passe o tvorog por uma peneira. Adicione os ovos e o açúcar, batendo com um batedor. Peneire a farinha com o bicarbonato e o sal, incorporando à massa apenas até unir os ingredientes, sem trabalhar demais a massa. Aqueça o óleo em fogo médio. Com as mãos untadas, molde bolinhas de 1,5 a 2 cm e frite em imersão até dourarem. Escorra em papel toalha e finalize com açúcar de confeiteiro.
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