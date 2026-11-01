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O ponto final do cozimento dos perepechi: quando as bordas douram e o centro permanece úmido

Receitas

Na cozinha udmurta, os perepechi não se definem pela massa, mas pela capacidade desta de sustentar uma estrutura líquida que se solidifica sem perder a hidratação. Trata-se de uma aberto-rosca ou cumbuca onde o recheio de cogumelos serve de base, mas a verdadeira arquitetura do prato nasce da emulsão de ovo e leite desnatado, que garante a textura úmida e delicada característica da receita de Tatyana Sotnikova. A questão técnica central é o ponto final do cozimento: o momento exato em que a mistura para de se mover sem secar.

Перепечи
Photo: MoneyTimes by Екатерина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перепечи

O sinal de ponto e a integridade da textura

Para preservar essa característica, a precisão térmica é inegociável. A temperatura do forno deve ser mantida em 180 °C, com um tempo de assamento aproximado de 20 minutos. O erro que compromete a estrutura é levar a massa até a secagem completa. O indicador visual correto de que o processo está terminado é a coloração dourada das bordas, enquanto o centro de cada unidade permanece úmido e ligeiramente móvel. Se a emulsão atingir a consistência firme e seca, a propriedade orgânica que diferencia esses pães dos bolos comuns de cogumelo desaparece. A fórmula da cobertura é simples: um ovo, duas colheres de sopa de creme de leite com 20% de gordura, sal e pimenta. Para as 12 unidades previstas, consome-se cerca de uma colher de sopa dessa mistura por cada uma.

Elasticidade da massa e controle de fluxo

A base é composta por 400 g de farinha de trigo, 100 g de farinha de centeio fermentada, 200 g de água e uma colher de sopa de óleo vegetal. A presença do centeio torna a massa naturalmente pegajosa; esse estado não indica falha na hidratação, mas sim a natureza do glúten desenvolvido. Após o amassado, o repouso de 30 minutos é a etapa decisiva para a estrutura. É nesse período que a rede de glúten se organiza, conferindo a elasticidade necessária para formar bordas de aproximadamente 1,5 cm de altura sem romper. A massa é dividida em 12 porções de 68 a 70 g, esticadas em discos de 10 a 12 cm de diâmetro e seladas com dobras firmes. A densidade e a frequência desses pregos determinam a estanqueidade da estrutura, impedindo que a cobertura crua escorra durante o aquecimento.

Estratificação do recheio

O preparo do recheio envolve 500 g de cogumelos silvestres, que podem ser substituídos por champignons ou ostras, desde que as proporções sejam mantidas. Os cogumelos são picados finamente. A cebola (150 g) é refogada em 20 g de manteiga até ficar translúcida, seguida pelos cogumelos, que devem ser cozidos em fogo médio-baixo por 10 minutos. Após o sal, a pimenta e o resfriamento, adicionam-se 200 g de queijo semi-duro ralado. A função do queijo aqui é estrutural: atua como um elemento de ligação que ajuda a massa a manter sua forma durante o forno. A cobertura de ovo e creme é adicionada apenas após o queijo. Os perepechi devem ser servidos quentes, pois o resfriamento causa o endurecimento da emulsão, eliminando a textura fluida que define o prato.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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